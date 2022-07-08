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Окупанти готують одночасний штурм Слов'янська і Краматорська - ISW

8 липня 2022, 06:46

Російські війська готують наступ на два міста Донецької області - Слов'янськ і Краматорськ. Зараз вони б'ють артилерією, щоби підготувати ґрунт для штурму.

Наступ на Слов'янськ і Краматорськ
Окупанти можуть готувати наступ одразу на два міста - Слов'янськ і Краматорськ / Фото УНІАН, bessarabiainform.com

Російська армія, ймовірно, готується до одночасного наступу на Слов'янськ і Краматорськ. Таке припущення озвучили аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни в зведеннях за підсумками доби 7 липня.

Експерти повідомили про артилерійські удари, яких завдають російські окупанти по позиціях ЗСУ на південь від Барвінкового, обстріли Нікополя та Новопавлівки, а також кількох населених пунктів на північний захід від Слов'янська.

На думку аналітиків ISW, ці удари можуть свідчити про те, що окупанти прагнуть обійти Барвінкове зі сходу і або рухатися в напрямку шосе E40 Ізюм - Слов'янськ для просування на південний схід у бік Слов'янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінкового у бік Краматорська.

"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який буде йти паралельно з наступом на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні ISW.

Зазначається, що російські війська домоглися незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.

Російські війська продовжували наступ на південь і схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.

Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоби компенсувати втрати особового складу на війні в Україні.

Нагадаємо, 7 липня російські військові обстріляли центр Краматорська Донецької області. Окупанти вдарили ракетами. Внаслідок авіаудару загинули люди.

Як повідомляв Главред, в Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що російська армія після захоплення Лисичанська намагатиметься взяти Слов'янськ. Туди окупанти вже перекинули основні свої сили. Битва за місто може стати основною в битві за весь Донбас.

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