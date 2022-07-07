Окупанти тікали у паніці: ЗСУ відбили штурм біля Бахмута та "підсмажили" ворога - Генштаб

ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Бахмута / Фото УНИАН

Російські окупанти не кидають спроб наблизитись до Бахмута, але у відповідь отримують лише пекельний вогонь від українських військових. ЗСУ не лише не пропустили ворога, а й відкинули його назад. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов", - йдеться у повідомлення.

Окупанти зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляли райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Поблизу Шумів російські військові вдарили з авіації. Окупанти закріплюються на околицях Спірного.

Ворог також намагався штурмувати Богородичне. Наші захисники успішно придушили спроби окупантів.

У напрямку Краматорська спроби російських військових штурмувати Григорівку та Верхньокам'янське також були невдалими.

читайте такожВійська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ: експерти ISW дали прогноз, чи буде він успішним





Раніше повідомлялося, Росія оголосила "паузу в боях" в Україні. В російському Міноборони пояснили це "поповненням бойових можливостей" у підрозділах, які виконували "бойові задачі". Там додали, що керівництво нібито дає можливість "відпочити" окупантам.

Інші новини: