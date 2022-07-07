РФ застосовує нову тактику, війна в Україні може стати затяжною - WSJ

Війна в Україні може стати затяжною / Фото УНІАН

Росія провалила бліцкриг в Україні, але після перших помилок знайшла нову тактику, яка працює. Експерти вважають, що війна в Україні може стати затяжною, і Києву буде потрібно більше західної зброї та допомога в навчанні нових солдатів.

Як пише The Wall Street Journal, на початковому етапі вторгнення в Україну російські війська намагалися завдати зухвалого удару вглиб української території. Вони в значній мірі зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи. Тепер армія РФ просувається по частинах і під прикриттям артилерії.

Як сказав виданню секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, Росія концентрує дуже багато артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з якою захисники України не в змозі впоратися. І це дає окупантам перевагу.

Українські сили прагнуть уповільнити просування Росії, виснажуючи їх і готуючись до контратаки після того, як ЗСУ отримають більше західної зброї.

"Але тактичний зсув Росії викликає питання у прихильників України, яким тепер доведеться зіткнутися з можливістю тривалого конфлікту", - пише автор статті.

WSJ зазначає, що попри те, що зараз російська окупаційна зосередилася на захопленні сходу країни, стратегічна мета Кремля - це контроль над всією Україною. Це підтвердив днями і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. За його словами, Росія прагне демілітаризувати Україну і змусити її прийняти нейтральний статус. У вашингтонському Інституті вивчення війни, коментуючи слова Патрушева, зазначили, що "Кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України".

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Як повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів виданню The Wall Street Journal про ознаки виснаження запасів путінської армії. За його словами, російський арсенал істотно зменшився, і у країни-агресора більше немає сил для проведення атак більш ніж на одному фронті.

Тим часом у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що вперше за 133 дні повномасштабної війни проти України Росія не заявила про свої "успіхи". Це говорить про те, що російські війська в значній мірі взяли оперативну паузу. Водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжній війні проти України.

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