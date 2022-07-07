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Окупанти вдарили авіаракетами по Краматорську: є жертви

7 липня 2022, 15:02

Ворожі ракети влучили в центральну частину міста.

удар по Краматорску
Окупанти вдарили авіаракетами по Краматорську / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНИАН

Російські військові обстріляли центр Краматорська Донецької області. Окупанти вдарили авіаракетами. Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Внаслідок авіаудару загинули люди.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - написав він.

удар по Краматорску
Окупанти обстріляли Краматорськ авіаракетами / Олександр Гончаренко

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Нагадаємо, 3 липня російські військові обстріляли спальні райони Краматорська. Удари вони завдали з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Під обстріл потрапили приватні та багатоквартирні будинки, а також школа.

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Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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