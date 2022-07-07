Арестович відповів на "апокаліптичні прогнози" щодо війни з Росією

Арестович / УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спростував чутки, що українська влада нібито планує "здати" Одесу. Він запевнив, що окупанти в жодному разі не візьмуть місто.

"Кульмінація того, що я чув за цю війну: одесити написали і попросили прокоментувати, що нібито в Києві на нараді вирішили здати Одесу. Ось так логіка у нас: Зміїний беремо, а Одесу віддаємо. Шановні одесити, Одесі не загрожує взагалі нічого. Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою (окупантам. - ред.), потрібно спочатку взяти Миколаїв. Ці перспективи були зруйновані на початку війни, коли у росіян були всі сили і шанси взяти Миколаїв. Але не взяли. Сьогодні взяти його - шансів ніяких", - запевнив Арестович у бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович навів приклад, що для того, щоб взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% військ РФ в Україні, а це 9/10 російської армії, були зосереджені в цих районах.

"І все одно, ця "епопея" тривала 90 днів. Щоб повторити цей "успіх", потрібно ці 60% перемістити на Одеський напрямок. І як вони будуть перетягувати війська через два нещасних мости: Антонівський і Нову Каховку. Навіть у разі спроби перемістити туди це угруповання військ, там буде протягом тижня 50 "чорнобаївок", - говорить він.

читайте такожЗСУ ювілейний раз "вдарили" по окупантам в Чорнобаївці - Арестович

За словами Арестовича, Одесі загрожують удари крилатими ракетами, але їх збиває ППО.

"І все. Одеса не може бути взята ні в цій реальності, ні в паралельній", – підсумував радник Офісу президента.

Дивіться онлайн новини Одеса

Нагадаємо, наприкінці червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що число вбитих бійців Збройних сил України під час війни наближається до 10 тисяч.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня втрати РФ у війні з Україною становлять 35,5 тис.осіб.

Читайте також: