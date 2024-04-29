Острів Нестрига під контролем ЗСУ: коли армія України звільнить Херсонщину

Росіяни активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках мають тактичні успіхи.

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ЗСУ повернули острів Нестрига / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області.

Український інформаційний ресурс DeepState повідомив про важливе просування ЗСУ із тактичної перспективи - українські військові звільнили острів посеред Дніпра на Херсонщині.

Згодом про звільнення острова повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Проте на півдні ситуація все ще напружена, зазначив він. Однак він не уточнив, коли саме наші військові встановили контроль над цією територією.

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"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - сказав Сирський.

ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига / скріншот: deepstatemap

Саме село було деокуповане українськими військами ще під час контрнаступу восени 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ каже, що росіяни все ще сподіваються вибити наші війська з Кринок, проте без успіху.

Що відомо про острів Нестрига? Острів Нестрига на Херсонщині входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський". У Херсонській області існує тисячі маленьких островів, які місцеві називають плавнями. Острів Нестрига розташований на річці Дніпро, що південніше на захід від Херсона, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка. Російські окупанти хотіли захопити цей острів ще восени 2023 року.

Сирський також зазначив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворог зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Росіяни активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках мають тактичні успіхи. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де триваютьз апеклі бої.

За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Ситуація на Херсонському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра. Аналітики Інституту вивчення війсни вказують на те, що на тлі позиційних боїв українські військові змогли просунутись на лівому березі Дніпра. Армія України продовжує утримувати позиції на даній ділянці фронту.

Українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном. На лівобережжі Дніпра Херсонщини дещо змінили тактику дій і намагалися атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Окупанти наступають у районі Авдіївки та на лівому березі Херсонщини. Інститут вивчення війни підтвердив просування російських військ поблизу Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. На захід від Тоненького також були спроби російських військ пройти далі.

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