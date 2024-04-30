"Ми точно будемо там": Блінкен сказав, за яких умов можливі переговори з РФ

Щоб переговори відбулися, Путін повинен показати, що він готовий вести діалог відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

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Блінкен за яких умов можливі переговори з РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, скрін

Проведення переговорів щодо закінчення війни в Україні залежить від російського диктатора Володимира Путіна. Але для того, щоб такі переговори відбулися, Путін повинен показати, що він готовий вести діалог відповідно до міжнародного права та Статуту ООН і дотримуватися суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Світового економічного форуму Борге Бренде в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), повідомляє "Радіо Свобода". За словами Блінкена, у Вашингтоні сподіваються, що Путін "зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів".

"Це (завершення війни – ред.) здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить…Я сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародного співтовариства та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони будуть належним чином підтверджені, має бути прийнята резолюція", – сказав держсекретар США. відео дня

У той же час він зазначив, що повномасштабна війна проти України стала для країни-агресорки Росії стратегічним фіаско. РФ була змушена докласти дуже великих зусиль у спробі обійти санкції та переорієнтувати свою економіку.

Блінкен зазначив, що Росія загалом стала слабшою і в економічному, і у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил. Водночас держсекретар США наголосив, що український народ зараз об'єднаний як ніколи раніше, НАТО сильніше і більше, а Європа позбавилася залежності від російських енергоресурсів.

"Усе це, я вважаю, величезна стратегічна невдача для Росії. Я сподіваюся, що є визнання цього. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", – додав Блінкен.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла, що не буде вести переговори з країною-агресоркою Росією, поки російський диктатор Володимир Путін не виведе російських окупантів з українських територій.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський твердо відповів на пропозицію Макрона щодо можливості літнього перемир’я. Президент України впевнений, що Макрону не вдасться домовитися про припинення вогню в рамках літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен видав важливу заяву про війну в Україні. Держсекретар США повідомив, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом у військовому та економічному плані.

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