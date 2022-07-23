Окупантам нікуди буде діватися: ЗСУ знищують мости, щоб заблокувати ворога - експерт

Після знищення мостів на Херсонщині окупанти виявляться заблокованими / Колаж Вгору, Reuters

Якщо ВСУ знищать мости на Херсонщині, то російські окупанти виявляться заблокованими. Про це заявив військовий експерт і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, повідомляє Радіо НВ.

"У нас цього ранку ще одна хороша новина була: біля Антонівського мосту з'явився міст-побратим – через річку Інгулець, по якому хтось завдав точкових ударів. Міст цей менше, скромніше і слабкіше – його ще простіше знищити", – сказав Ігаль Левін.

Він пояснив, що в разі знищення Антонівського мосту, який пов'язує Нову Каховку і Херсон, російські окупанти будуть відрізані

"А коли вона буде відрізана, у них є вибір – або варитися в цьому котлі, або заявити про черговий "акт доброї волі". Звичайно, хотілося б взяти полонених, тому що це обмінний фонд. Але Україна звільняє свої землі: потрібно намагатися, щоб були мінімальні руйнування і, звичайно, в Херсоні наші громадяни... між вибором – воювати за Херсон, де можуть загинути, зокрема, наші громадяни, або випустити всі війська, як "акт доброї волі", — звичайно, краще зберегти своїх бійців і своїх громадян", — сказав Левін.

Він також зазначив, що не варто очікувати, що в якийсь момент раптово почнеться контрнаступ, воно вже триває.

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Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль.

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