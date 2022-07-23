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В ОП допускають другий "жест доброї волі" РФ у Херсоні: Подоляк назвав умову

23 липня 2022, 15:40

Щойно Антонівський міст перестане діяти, російські окупанти можуть вийти з Херсона, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк спрогнозував, що окупанти можуть вийти з Херсона / Фото УНІАН

Після того як Антонівський міст перестане діяти, російські окупанти проявлять черговий "жест доброї волі" та вийдуть з Херсона. Таке припущення озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, щойно ЗСУ почали застосовувати американські РСЗВ HIMARS і знищувати логістичні центри та склади з боєприпасами РФ, кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів.

"Це істотно змінює картину того, що відбувається на Сході та Півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, Росія швидше покине нашу територію", - сказав Подоляк в інтерв'ю DW.

Подоляк нагадав, як окупанти зробили "жест доброї волі" та залишили острів Зміїний.

"Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст Херсонської області. Щойно він перестане функціонувати, Росія зрозуміє, що потрібно продемонструвати "жест доброї волі" та залишити Херсон", - додав радник глави ОП.

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Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" та стверджували, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив інформацію про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.

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