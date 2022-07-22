Оточені та приречені: окупанти потрапили у котел під Херсоном - ЗМІ

Окупанти потрапили у котел під Херсоном / Фото bochkala_war

Військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі повідомив, що під Херсоном російські окупанти потрапили в котел і просять зелений коридор.

"Так виглядає перший котел для @визволителів". Під Херсоном орки оточені та приречені. Запросили "зелений коридор", - написав Бочкала.

Керівник цифрової трансформації в НАЗК Станіслав Хайдер також пише у Facebook, що північніше Херсона, у Високопіллі до двох тисяч окупантів опинилися в котлі.

Поки що офіційного підтвердження інформації немає.

Ситуація в Херсоні зараз

13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ з тимчасово окупованого Херсона. За його словами, варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.

ЗСУ кілька днів поспіль успішно обстрілювали стратегічно важливий для окупантів Антонівський міст через Дніпро в Херсоні. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї.

21 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.

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