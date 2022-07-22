Оточені та приречені: окупанти потрапили у котел під Херсоном - ЗМІ

Військовий оглядач Роман Бочкала повідомив, що путінські солдати запросили "зелений коридор". Поки що офіційного підтвердження інформації немає.
Військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі повідомив, що під Херсоном російські окупанти потрапили в котел і просять зелений коридор.
"Так виглядає перший котел для @визволителів". Під Херсоном орки оточені та приречені. Запросили "зелений коридор", - написав Бочкала.
Керівник цифрової трансформації в НАЗК Станіслав Хайдер також пише у Facebook, що північніше Херсона, у Високопіллі до двох тисяч окупантів опинилися в котлі.
Поки що офіційного підтвердження інформації немає.
Ситуація в Херсоні зараз
13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ з тимчасово окупованого Херсона. За його словами, варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.
ЗСУ кілька днів поспіль успішно обстрілювали стратегічно важливий для окупантів Антонівський міст через Дніпро в Херсоні. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї.
21 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.
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