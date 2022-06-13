"Спалили" російські тіктокери: ЗСУ знищили "вагнерівців" у Кадіївці

ЗСУ знищили "вагнерівців" у Кадіївці / Telegram Bochkala_WAR, скриншт

ЗСУ 9 червня завдали удару по базі ПВК "Вагнер". З'ясувалося, що наведення наші військові зробили завдяки відео з тіктока.

Дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в інтерв'ю "НВ"зазначив, що в результаті атаки по базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.

Підтвердження цієї інформації можна знайти в звіті бойовиків по квазіреспубліці в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 людини. Бойовики описали тільки двох жінок похилого віку.

"Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон був зруйнований, тому можна припустити, що саме ці 20 осіб, про яких у звіті нічого немає, – вагнерівці, які повинні були загинути", – зазначив Михайлов.

читайте такожНа окупованій частині Луганщини горить база "вагнерівців" - журналістВагнерівців виявили за допомогою вірусного відео в тіктоку, яке зняли росіяни.

"На відео знайшли будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх там і знайшли", - зазначив дослідник.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що у Луганській області тривають дуже важкі бої, а війська Росії не припиняють штурмувати населені пункти, підконтрольні Україні. Зараз ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

Нагадаємо, бійці ЗСУ здійснили два точних Удари з авіації по скупченню сил російських окупантів і по одному з їх опорних пунктів в Херсонській області. Також вони знищили 3 ворожих склади боєприпасів та 30 окупантів.

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