Українські воїни збили з ПЗРК ворожий гелікоптер на Півдні: загалом знищили 62 одиниці техніки

Українські воїни збили з ПЗРК ворожий гелікоптер на Півдні/ Reuters, Генштаб ВСУ

Бійці ЗСУ за добу, 14 червня, знищили 70 російських окупантів і 62 одиниці техніки ворога на Півдні нашої держави.

Українські воїни вдарили по скупченню сил противника. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що окупанти зробили дві спроби нанести авіаційний удар по силах ЗСУ. Проте під час однієї з таких спроб бійці одного з українських підрозділів "приземлили" ворожий гелікоптер. Його було збито із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Ще одну спробу атаки з повітря окупанти здійснили вдень 14 червня. Ворожий вертоліт Мі-8 атакував річкову переправу – таким чином російські загарбники хотіли обмежити українських воїнів у маневрах.

На захисники України не забарилися із відповіддю.

"У відповідь нашою авіацією нанесено 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки рашистів на Херсонщині. Також нанесено ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника", – зазначають в ОК "Південь".

Таким чином були ліквідовані 70 російських окупантів і знищено 62 одиниці російської техніки:

1 гелікоптер,

1 самохідна гармата "Піон",

1 реактивна система залпового вогню "Град",

3 гаубиці 152 мм,

19 одиниць броньованої,

33 автомобільної,

4 – інженерної техніки.

Крім цього, захисники и України також знищили два склади боєприпасів.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі, ЗСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз точаться бої поблизу Краснопілля, у Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

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