Полетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під Ізюмом

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Українські військові збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Як повідомляє 93 окрема механізована бригада Холодний Яр, українським захисникам вдалося збити гелікоптер окупантів в Ізюмському районі

Відзначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий вертоліт Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке і Сулигівка в Харківській області.

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ВСУ кришать авіацію окупантів

У Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52.

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

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