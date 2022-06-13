Полетіли ще 10 мільйонів: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 під Ізюмом

Вертоліт Ка-52 знищили між окупованими населеними пунктами Довгеньке і Сулигівка в Харківській області.
Українські військові збили ще один російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Як повідомляє 93 окрема механізована бригада Холодний Яр, українським захисникам вдалося збити гелікоптер окупантів в Ізюмському районі
Відзначається, що сьогодні вдень зенітно-ракетний дивізіон бригади знищив ворожий вертоліт Ка-52 між окупованими населеними пунктами Довгеньке і Сулигівка в Харківській області.
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ВСУ кришать авіацію окупантів
У Харківській області бійці 93-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52.
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота - близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
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