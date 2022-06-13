Знищили штаб, склад боєприпасів і техніку: бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Харківщині

Бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Харківщині/ Скрін з відео

Артилеристи Збройних сил України знищили у Харківській області штаб російських окупантів, а також їхній склад боєприпасів і багато техніки.

Штаб і техніка були розміщені поблизу одного із населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

Зазначається, що місце розташування техніки і штабу визначила аеророзвідка Національної гвардії. Після цього дані передали артилеристам Збройних сил України.

Артилеристи успішно знищили цілі.

"Гвардійці також робили коригування вогню артилерії за противником та фіксацію результатів бойової роботи", – йдеться у повідомленні.

У результаті потужного удару були знищені:

склад боєприпасів,

1 плавучий бронетранспортер МТЛБ,

1 легкове авто – так званий Z-мобіль,

бронетехніка противника,

2 армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.

Раніше повідомлялося, що захисники України завдали три потужних удари з повітря по скупченню російських окупантів на Півдні. Українські воїни влучили у скупчення сил противника, завдавши значних втрат, і склад боєприпасів.

Нагадаємо, українські військові за допомогою гаубиць М777 знищили три російські установки "Град", з яких окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, інші населені пункти і позиції захисників України.

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