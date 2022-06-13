Знищили штаб, склад боєприпасів і техніку: бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Харківщині

Українські артилеристи ліквідували цілий ряд ворожої військової техніки і зменшили запаси боєкомплектів окупантів.
Артилеристи Збройних сил України знищили у Харківській області штаб російських окупантів, а також їхній склад боєприпасів і багато техніки.
Штаб і техніка були розміщені поблизу одного із населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
Зазначається, що місце розташування техніки і штабу визначила аеророзвідка Національної гвардії. Після цього дані передали артилеристам Збройних сил України.
Артилеристи успішно знищили цілі.
"Гвардійці також робили коригування вогню артилерії за противником та фіксацію результатів бойової роботи", – йдеться у повідомленні.
У результаті потужного удару були знищені:
- склад боєприпасів,
- 1 плавучий бронетранспортер МТЛБ,
- 1 легкове авто – так званий Z-мобіль,
- бронетехніка противника,
- 2 армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.
Раніше повідомлялося, що захисники України завдали три потужних удари з повітря по скупченню російських окупантів на Півдні. Українські воїни влучили у скупчення сил противника, завдавши значних втрат, і склад боєприпасів.
Нагадаємо, українські військові за допомогою гаубиць М777 знищили три російські установки "Град", з яких окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, інші населені пункти і позиції захисників України.
Дивіться онлайн новини Харкова:
Читайте також
- "Спалили" російські тіктокери: ЗСУ знищили "вагнерівців" у Кадіївці
- Від ЗСУ не сховалися: українські воїни спопелили 3 російські "Гради" під Сєвєродонецьком
- Відчуває "запах смаженого": Подоляк пояснив, як Лукашенко хоче умити руки від причетності до війни