ЗСУ відбили наступ окупантів на трьох напрямках фронту/ Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили наступ російських загарбників біля низки населених пунктів на Слов’янському, Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

У той же час зараз тривають бої поблизу Краснопілля, у Сєверодонецьку і Тошківці. Також ворог веде штурм у районі Врубівки. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок середи, 15 червня.

На Слов’янському напрямку противниккидає основні сили на те, щоб продовжити наступ на Слов’янськ. Російські загарбники вели обстріли з артилерії у районі низки населених пунктів: Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха і Нова Павлівка. Крім цього, вони завдали удару з авіації біля Гусарівки.

На цьому напрямку окупанти намагалися штурмувати у районах населених пунктів Богородичне і Долина, проте цей штурм відбили українські воїни. Ворог також веде наступ у напрямку Краснопілля, там тривають бойові дії.

На Донецькому напрямку окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка і Кам’янські Дачі.

Ворог не вів активних дій на Лиманському напрямку, проте там він обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуриу неподалік Сидорового, Маяків і Закітного.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових на Сєвєродонецькому напрямку, застосовуючи міномети, артилерію і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

На цьому ж напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу низки населених пунктів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське і Метьолкіно. А поблизу Білої Гори загарбники ще й застосували авіацію.

читайте такожНе лише зброя: військовий експерт пояснив, чого не вистачає ЗСУ для успішного контрнаступуУ Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ успішно відбивають ворожі спроби штурму у Сєверодонецьку і Тошківці, там тривають бойові дії.

Українські бійці відбили наступ ворога у районі Миколіївки на Бахмутському напрямку. Проте окупанти перегруповуються і готуються до нового наступу. Також противник на цьому напрямку вів штурм вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове, але зазнав втрат і змушений був відійти на раніше зайняті позиції. Крім цього, продовжуються штурмові дії в районі Врубівки, там тривають бої.

Захисники України відбили наступ окупантів і змусили ворога відійти біля населеного пункту Шевченкона Новопавлівському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник не вів активних бойових дій, проте обстрілював цивільну інфраструктуру в районі низки населених пунктів, а біля Кам’янського ще й завдав авіаудару.

"На Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку тривають бої в районі села Рубіжне, що розташоване за 46 кілометрів від Харкова.

"Російський агресор і надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу "Калібр", – зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня окупанти обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню Ураган. Загинули щонайменше чотири людини.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу повинні надати українській армії більше важкого озброєння для протистояння Росії. При цьому всі держави повинні бути готові допомагати Україні тривалий час.

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