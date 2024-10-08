Величезні втрати: офіцер ЗСУ розкрив деталі штурму РФ на Курахівському напрямку

Армія країни-агресора РФ втрачає техніку і живу силу на Курахівському напрямку, розповів Назар Войтенков.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На Курахівському напрямку, у зоні відповідальності 33-ї окремої механізованої бригади, російські загарбники не зменшують свою присутність.

Як заявив виконувач обов'язків прес-офіцера бригади Назар Войтенков в ефірі "КИЇВ24", 33-тя бригада ЗСУ на цій ділянці фронту воює проти 255-го полку армії країни-агресора РФ.

"На відрізку нашої бригади у них не було ніякого просування. Це ділянка між Вугледаром і Георгіївкою. Поле і посадки для них дуже складна ділянка, щоб пробитися", - уточнив український офіцер.

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За його словами, підрозділи ЗСУ тримають там росіян уже майже рік, де армія країни-агресора РФ втрачає величезну кількість техніки та живої сили.

"Зазвичай, це були нічні штурми. Останнім часом почали заходити і в денний час", - додав Войтенков.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог рветься до Курахового. Російські війська, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, зазнають значних втрат, розповіли в DeepState.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про важку ситуацію під Кураховим. Олександр Мусієнко заявив, що обвалу фронту, після виходу Сил оборони з Вугледара, немає і не буде. Бійці можуть відійти ближче до Курахового, якщо росіяни продовжать зберігати тиск.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ розкрили плани ворога - куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара. Російські окупанти після захоплення Вугледара Донецької області можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна побачити, як ворог активізується в районі Старомайорська.

/ Главред

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