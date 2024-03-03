Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

Двоє постраждалих унаслідок обстрілу Росії у важкому стані.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-vdarili-po-centru-kurahovogo-bagato-poranenih-10546988.html Посилання скопійоване

Росія скинула бомбу на Курахове / Колаж Главреда. Фото: Телеграм VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти вчергове обстріляли прифронтове Курахове, поціливши по середмістю. Під ударом опинилось, за попередньою інформацією, 16 людей.

Як повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередніми даними, окупанти використали керовану авіабомбу.

Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані.

відео дня

Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу. На щастя, ніхто не зазнав тяжких травм.

На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Обстріли України

У ніч на 2 березня росіяни завдали ударів дронами по Одесі. Один з ворожих БПЛА поцілив у девʼятиповерхівку, забравши життя десятьох українців, з них троє - дітей. Рятувальна операція на місці падіння російського "Шахеда" в Одесі продовжується. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, загалом залучено 215 осіб.

А напередодні російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Ворог жорстоко вдарив по Вовчанську. Правоохоронці повідомили, що 1 березня в місті прогриміли понад 30 вибухів. Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Натомість у росіян є свої втрати. Зокрема, у ніч на неділю, 3 березня, у Феодосії підірвали нафтопровід РФ. Інформація щодо "бавовни" надійшла від агентів в окупаційних "органах влади".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.