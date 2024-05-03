УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

Юрій Берендій
3 травня 2024, 10:48оновлено 3 травня, 11:30
159
За даними ЗСУ, план російських військ полягає в перерізанні траси Констянтинівка-Покровськ та подальшого просування до на захід до Покровська та Курахового.
Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ
Російські окупанти намагаються просунутись до магістралі Покровськ – Костянтинівка / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Російські окупанти силами чотирьох бригад намагаються просунутись західніше Мар'їнки та Авдіївки для подальшого наступу на Курахове та Покровськ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"З Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка. На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового", – повідомив Волошин.

відео дня

За його словами, на даном напрямку бойових дій російські війська змогли досягти певних тактичних успіхів, але стратегічної переваги отримати не змогли.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" також додав, що для підвищення ефективності оборонної операції на цьому напрямку фронту додатково залучаються військові бригади, що відновили свою боєздатність.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - новий наступ росіян

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи може ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. За словами Павлюка, Харків є ще однією можливою метою російського літнього наступу.

Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей, проте терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він також підкреслив, що ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області є лише питанням часу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

11:22 Україна
Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

10:48 Україна
В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

10:08 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва 10225

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

Собчак вивалила правду про хвороби Фріске і Заворотнюк 4401

Собчак вивалила правду про хвороби Фріске і Заворотнюк

Чому півень кукурікає: відповідь українця довела всіх до сліз від сміху 3793

Чому півень кукурікає: відповідь українця довела всіх до сліз від сміху

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію 3134

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію

Останні новини

11:53

"Син" Олега Винника відрікся від артиста-втікача - деталі

11:52

Як приготувати сулугуні в домашніх умовах: найкращий рецепт від досвідчених сироварів

11:43

Бої за Очеретине: Сили оборони контратакували і відбили ряд позицій - комбат ЗСУ

11:22

"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

10:48

Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)Жертви Путіна: як кремлівський м'ясник убиває своїх ворогів (лонгрід)
10:44

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: для Півнів - розчарування і критика, для Кроликів - образа

10:36

Церковне свято 4 травня: що заборонено робити у Страсну суботу

10:33

Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, як покарають тих, хто ухиляється від ВЛК

10:08

В Україні вдарять заморозки на Великдень: у яких областях похолодає

Реклама
09:57

Наступають з кількох напрямків: військовий оцінив загрозу оточення Часового Яр

09:55

"РФ захопить країни Балтії за сім днів": у ГУР попередили Європу про небезпеку

09:47

"Велике задоволення": Максим Галкін показав відпочинок без Пугачової в оточенні фанаток

09:44

Українцям роздадуть гроші на поправку здоров'я: хто може розраховувати на допомогу

09:17

Гороскоп на завтра 4 травня: Тельці - припиніть догоджати усім, Овнам - стрибок у кар'єрі

09:10

"Є план захоплення Харкова або Сум": генерал ЗСУ оцінив, чи зможе РФ його реалізувати

09:00

Примус Росії до миру: у чому суть формули Зеленського і чого чекати від Саміту миру

08:50

Лікар назвав 5 продуктів, що покращують ріст волосся: мало хто про це знає

08:49

У травні РФ запустить трьохетапний план із дестабілізації України: у Буданова попередили

08:21

Новий наступ РФ на Харків і Суми: у Буданова назвали терміни й оцінили ризик

08:16

Київ має право бити британською зброєю по цілях у РФ - глава МЗС Британії

Реклама
08:10

Війна та що буде далі? Тактичний і стратегічний поглядПогляд

07:32

Байден змінює стратегію: у США перед виборами зменшать увагу до України - Politico

06:57

"Лише питання часу": у ГУР прямо сказали, чи впаде Часів Яр

06:10

Навіщо Україні потрібна смарт-державаПогляд

05:30

Знайти орла в горах за 6 секунд зможуть лише одиниці: неймовірна загадка для кмітливих

04:42

Пік наступу на Часів Яр попереду: Коваленко сказав, чи вистачить РФ 25 тис. солдатів

04:30

Євген Кошовий розповів, хто з "Кварталу" вирушив служити

03:30

Залп у 60 ракет: Жданов назвав імовірні дати масованих обстрілів

03:00

Після новин про побиття: співачка Камалія виїхала з України

02:40

Україну накрила дуже сильна магнітна буря після Північного сяйва

02:10

Зовсім не хеппі-енд: чим закінчилося розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі

01:43

Годжес сказав, коли закінчиться війна в Україні, та назвав помилку Заходу

00:20

Україна не може виграти війну на полі бою: в ГУР зробили несподівану заяву

02 травня, четвер
23:38

Організаторка "голої вечірки" Івлєєва зізналася, що їздила на Донбас

23:17

Викликали швидку: Брітні Спірс влаштувала бійку з бойфрендом

22:56

Дочка Брежнєвої показала струнку фігуру в бікіні

22:50

У РФ визнали великі втрати після удару ATACMS по полігону в Луганській області

22:47

Зеленський про Саміт миру: "15-16 червня - перший етап відновлення миру"

22:32

В Бердянську та Маріуполі прогриміли потужні вибухи: могло "прилетіти" по базі РФФото

22:31

Путініст Кіркоров принизив свою "колишню" Анастасію Стоцьку у всіх на очах

Реклама
21:58

ДРГ росіян "рвуться" в одну з областей: людей просять евакуюватися

21:54

Схопив дітей і поїхав: путініст Сергій Лазарєв терміново покинув Росію

21:49

"Нога не перетне кордон": Фіцо зробив різку заяву про війська НАТО в Україні

21:31

8 дітей серйозно поранені: моторошні подробиці удару по ХарківщиніФото

20:52

Як легко відмити витяжку від жиру: що допоможе впоратися з популярною проблемою

20:32

Агресивна тактика триватиме: у США назвали мету нових ударів Росії по Україні

20:09

Шер вперше розповіла про невдалий роман з Елвісом Преслі

20:07

"Жоден підрозділ не тікав": 115-та ОМБр прокоментувала захоплення Очеретиного

19:39

В Угорщині знайшли мертвим українського далекобійника: усі подробиці

19:10

Скільки Росія виробляє ракет на місяць для ударів по УкраїніПогляд

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти