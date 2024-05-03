Йдуть запеклі бої: ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового - ЗСУ

За даними ЗСУ, план російських військ полягає в перерізанні траси Констянтинівка-Покровськ та подальшого просування до на захід до Покровська та Курахового.

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Російські окупанти намагаються просунутись до магістралі Покровськ – Костянтинівка / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Російські окупанти силами чотирьох бригад намагаються просунутись західніше Мар'їнки та Авдіївки для подальшого наступу на Курахове та Покровськ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"З Очеретиного окупанти рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка. На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Ворог там задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового", – повідомив Волошин.

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За його словами, на даном напрямку бойових дій російські війська змогли досягти певних тактичних успіхів, але стратегічної переваги отримати не змогли.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" також додав, що для підвищення ефективності оборонної операції на цьому напрямку фронту додатково залучаються військові бригади, що відновили свою боєздатність.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - новий наступ росіян

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи може ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. За словами Павлюка, Харків є ще однією можливою метою російського літнього наступу.

Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей, проте терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він також підкреслив, що ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області є лише питанням часу.

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