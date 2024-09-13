50% бойової техніки виведено з ладу: ЗСУ 'кришать' РФ на новому напрямку

За останній тиждень Росія продовжила тиск на українські позиції в Донецькій області, незважаючи на перекидання частини сил на Курщину.

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На Покровському напрямку відбувається майже третина боїв / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,72 ОМБр імені Чорних Запорожців

На Курахівському напрямку ЗСУ завдають чималої шкоди противнику, вивівши з ладу вже близько 50% російської бойової техніки. Таку заяву зробив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, зазначає ERR.

Ківісельг інформує, що окупанти й далі утримують ініціативу на оперативному рівні, організовуючи тактичні наступальні дії з основним наголосом на Донецькому напрямку. Однак, за даними розвідки Естонії, тиск протягом тижня поступово знижувався – від 185 бойових зіткнень на добу до приблизно 110.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. відео дня До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Як повідомляє керівник розвідцентру Сил оборони Естонії, на Покровському напрямку, зазначає представник естонської розвідки, відбувається майже третина боїв.

Однак, попри активне перекидання агресорів на Курщину та початок контрнаступальної операції, наступальні дії російських військ на Донецькому напрямку не зменшилися, додав Ківісельг.

"За останніми даними, там сконцентрована група сил, яка сформована переважно з Повітряно-десантних військ і підрозділів морської піхоти. У Курську область також перекинуто підрозділи з Херсонської області", – описав естонський полковник.

Як висновок, полковник Антс Ківісельг констатує, що російське угруповання на Курщині не досягло значного успіху, а українські сили знищили 11 бойових танків противника.

На жаль, за даними розвідки Естонії та українського Генштабу, Росія активізувалась на Курахівському напрямку, почавши наступальні дії із застосуванням бронетехніки. Водночас українцям вдалося знищити або вивезти з ладу близько 50% російської бойової техніки.

"Активність РФ на цьому напрямку зросла, але істотного прогресу досягнуто не було", – підсумував він.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - що відомо

Нещодавно, як розповів експерт Коваленко, росіяни встановили сумний рекорд. Показники зумовлені не тільки з активністю в зоні БД в Україні, а й із початком "контрнаступу" РОВ у Курській області.

Водночас у Defense Express розкрили, що відбувається на Курщині. Сергій Згурець заявив, що ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії.

До слова, ворожі атаки на Україну можуть стримати ATACMS і Storm Shadow.Зміна політики заходу щодо використання далекобійних ракет по Росії може призвести до послаблення терору РФ.

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