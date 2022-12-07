Окупанти накрили Курахове з РСЗВ: 8 людей загинули, ще 5 поранені

Під ворожим вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки.

Терористи РФ накрили Курахове з РСЗВ / t.me/tymoshenko_kyrylo

Російські окупанти завдали масованого удару по місту Курахове Донецької області з реактивних систем залпового вогню.

В результаті російського обстрілу Курахове 8 людей загинули, ще 5 поранені, повідомив в Telegram заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Курахове, Донецька область. Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 - поранені! Інформація оновлюється", - написав Тимошенко.

На вбивство Росією мирних жителів у Кураховому відреагував президент Володимир Зеленський.

"Терористи - нелюди. І вони будуть відповідати за це", - написав він у Telegram.

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Ракетні удари РФ по Україні

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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