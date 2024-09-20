РФ масово кидає в штурми техніку та піхоту: ворог рветься до Курахового - DeepState

Російські війська, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, зазнають значних втрат, розповіли у DeepState.

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Окупанти намагаються прорватися до Курахового / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Сухопутні війська ЗС України

Російські війська значно активізували штурмові дії на напрямку Курахового у Донецькій області. Окупанти залучають велику кількість військової техніки та піхоти, намагаючись просунутися у бік Гострого. Про це повідомив аналітичний портал DeepState.

Поблизу населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка тривають складні бої. Агресор за допомогою військової техніки та піхоти намагається прорватися із району Красногорівки до Гострого та закріпитися там. Проте росіяни потрапляють під потужний вогонь української артилерії та дронів, що уповільнює їхнє просування.

"Таким чином вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, в яких московити постійно пізнають невдач", - зазначили аналітики. відео дня

За даними DeepState, активність ворога в районі Курахового зросла через певні успіхи біля населених пунктів Українськ, Желанне Перше та Невельське. Окупанти намагаються повністю захопити Желанне Перше та зачистити Українськ, одночасно перегруповуючи сили для наступу у напрямку Гірника.

"Куди буде далі рухатися ворог — покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто потребують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російські окупанти намагаються захопити населені пункти на Покровському напрямку до настання холодів, щоб закріпитися та мати власні логістичні хаби. Селидове в Донецькій області повністю контролюється Силами оборони України, окупантів зупинили на підступах до міста, розповів офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний.

На Торецькому напрямку бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця, заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. За його словами, Росія майже втратила свою професійну армію, але продовжує активні штурми, намагаючись витіснити українських захисників.

Президент Зеленський заявив, що другий глобальний Саміт миру, запланований на цей рік, може поставити крапку у війні Росії проти України.

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