Без маски світить великий штраф: в Україні почалися масові карантинні рейди

Карантин в Україні / pixabay

В Україні через різке погіршення ситуації з коронавірусом за відсутність або відмову носити маску в громадському місці штрафуватимуть.

Як повідомляють у міністерстві охорони здоров'я, українцям загрожує штраф від 170 до 255 гривень. Це стосується і носіння масок в транспорті.

Як повідомляється, за останні два дні, 23-25 жовтня, було складено 4 888 адмінпротоколів за порушення правил карантину та 40 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.

"Адміністративні протоколи складали в більшості по відношенню до юридичних осіб. Йдеться про ч.1 ст. 44-3 "порушення правил з карантину людей" ККУ про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф: для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Реклама

Карантин в Україні

"Червона" зона карантину в Україні до кінця тижня може включати 13 областей. Ризик тотального локдауну в країні присутній, проте навряд чи влада максимально посилить карантинні заходи навіть у тому випадку, якщо "червоними" стануть 70% регіонів країни, говорить керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

читайте також34 тисячі штраф: в Україні посилюють правила для пасажирів без документів

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідеміологічних заходів в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посилення карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошений в тому випадку, коли в "червоній" зоні опиняться всі регіони країни.