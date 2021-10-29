Новий антирекорд: в Україні за добу майже 27 тисяч випадків COVID-19

В Україні рекордна кількість показників зараження COVID-19 / Фото Reuters

За минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчить добова статистика, опублікована прес-службою Міністерства охорони здоров'я.

Відзначимо, що цифра в майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшим числом за весь час епідемії.

Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померли.

"За добу 28 жовтня в Україні: зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491); 289 241 особа була вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 особи, повністю імунізовані – 75 138 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 463 людини; летальних випадків – 648; поправилися – 9 784 людини", - повідомило МОЗ.

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Де найбільше число заражень коронавірусом:

Дніпропетровська область - 2164 випадки;

Одеська область-2156 випадків,

Львівська область - 1702 випадки,

Харківська область-1497 випадків,

місто Київ-1616 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 878 674 людини, одужало – 2 421 495 осіб, летальних випадків – 66 852 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 9 790 280 осіб, з них отримали одну дозу – 9 790 278 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 7 292 521 особи (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 17 082 799 щеплень.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні були виявлені 26 071 хворий, з них 1 830 – діти. Госпіталізували 5 366 пацієнтів. Від COVID-19 за цей час померли 576 осіб, одужали - 10 006.