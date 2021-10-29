УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У "жовтій" зоні залишилися тільки 2 області: які обмеження діють по всій Україні

29 жовтня 2021, 11:29

Карантинні обмеження продовжують посилювати на тлі спалаху коронавірусу.

коронавірус, карантин, вакцинація
30 жовтня "почервоніють" ще 7 областей / УНІАН

На тлі спалаху коронавірусу "жовта" зона карантину в Україні скоротилася до двох областей.

Згідно з даними опублікованими Міністерством охорони здоров'я України, в жовтій карантинній зоні залишилися лише Кіровоградська та Закарпатська області.

Це означає, що в цих регіонах:

  • масові заходи дозволені тільки в залах, де на 4 кв. м припадає більше однієї людини;
  • кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати, якщо зали заповнені всього на половину;
  • у кафе і ресторанах має бути не більше чотирьох осіб за одним столом;
  • спортивні зали та фітнес-центри можуть працювати, але тільки в розрахунку одна людина на 10 кв. м;
  • у школах і вузах дозволені очні заняття, тільки якщо 80% персоналу вже вакциновані (хоча б однією дозою).

"Помаранчевий" рівень епідбезпеки встановлено в Волинській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій, Полтавській та Вінницькій область.

читайте такожТисячі протоколів і 17-тисячні штрафи: українців масово карають за порушення карантинуУ "червоній" зоні з 30 жовтня опиняться Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів вже знаходяться в "червоній" зоні.

Реклама

"Червона" зона карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "червоній" зоні карантину заборонені:

  • робота громадського транспорту;
  • відвідування освітніх установ;
  • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
  • планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
  • прийом нових змін в дитячих таборах;
  • не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення прийнято в ході позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червона зона передбачає обмеження на роботу закладів громадського харчування, непродовольчих ринків і спортивних залів. Однак заборони не будуть діяти для тих, у кого є covid-сертифікат або негативний тест

Автор: Сергій Кущ
viber
коронавірус зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «У "жовтій" зоні залишилися тільки 2 області: які обмеження діють по всій Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Принесуть біду: названо три речі, які не можна губитиПринесуть біду: названо три речі, які не можна губити 2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилинНайсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Хелловін 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святихХелловін 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святих Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противникамиГороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками

Останні новини

13:09

Газу на опалювальний сезон не вистачить: школярів на Хмельниччині відправили на дистанційку

13:08

Поробки на Хелловін з дітьми: 5 простих ідей для веселого свята

13:05

У грудні бюджетники платитимуть по 40 гривень за кубометр газу – постанова Кабміну

12:59

Грандіозна прем'єра Світу навиворіт Еквадор: Комаров покаже перші контакти з диким племенем вбивць

12:53

"Використовував мене для піару": Комаровський висунув гучне звинувачення на адресу Зеленського Відео

Реклама
12:51

Обмеження в школі і транспорті: у МОЗ заявили про масочний режим для дітей з 12 років Відео

12:26

"Не будемо вбивати мирних росіян": Арестович дав пояснення щодо диверсій у РФ і ракет на Москву Відео

12:21

У Львові перемогла коронавірус 91-річна жінка зі 100% ураженням легень: що її врятувало Відео

12:21

Ксенія Мішина зробила офіційну заяву про її стосунки з Еллертом

12:00

Експерти пояснили, як ситуація з Сovid-19 вплинула на лікування інших критичних захворювань новости компании

11:44

"Спочатку Супутник V, потім Johnson": Шуфрич заплутався в оповіданні про вакцинацію своєї дружини Відео

11:42

У 2022 році COVID-19 атакує з новою силою: у МОЗ назвали терміни наступної хвилі Відео

11:37

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Відео

11:29

У "жовтій" зоні залишилися тільки 2 області: які обмеження діють по всій Україні

11:27

Від поліції до провідників у поїздах: хто перевірятиме наявність в українців COVID-сертифікатів Відео

11:17

Податок на криптовалюту в Україні: коли та скільки сплачувати юзерам ВайтБІТ (Вайт БІТ) новости компании

11:02

Ведуча "Право на владу" в прямому ефірі "1+1" прочитала моторошний пост медика про COVID-19 Відео

10:51

Енергетичний удар РФ: Москва припиняє постачання антрациту в Україну

10:42

Пластичний хірург розповів, звідки у Пугачової гарний носик та губи, як у 25-річної

10:21

Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19 Відео

Реклама
10:10

"Все вийшло з-під контролю": епідеміолог пояснила, чому Україні потрібен жорсткий локдаун

10:01

У США вимагають зняти обмеження на постачання летальної зброї в Україну

10:00

Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята

09:32

У Києві запроваджують "гібридний" локдаун: нові заборони та обмеження Відео

09:22

В Україні від коронавірусу померли 70 вагітних: лікар закликала щеплюватися та назвала кращу вакцину Відео

09:11

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

08:57

Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий

08:50

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: заздрість недругів або грошове везіння Відео

08:29

Яка ймовірність захворіти на ковід повторно: лікар озвучив шанси вакцинованих

08:28

Новий антирекорд: в Україні за добу майже 27 тисяч випадків COVID-19 Відео

08:09

Імпортом і не пахне: чому Україна забронювала електроенергію у Білорусі Погляд

08:06

"Безглуздість і безвідповідальність": Шуфрич і Ляшко влаштували свару в прямому ефірі Відео

07:16

Хлопця, який зробив фейкову Дію, беруть на стажування в Мінцифру

07:01

Бізнесу ФРН не потрібна Україна та її ГТС, однак США і сили на Заході битимуть по ПП-2 – експерт Відео

06:35

Разумков розповів про створення нової політсили в Раді: "Будемо об'єднуватися" Відео

06:06

Bayraktar на Донбасі і рішення щодо ПП-2: експерт оголосив про Пакт Меркель-Путіна у Європі Відео

06:00

Сплеск невдоволення: чому в Україні тривають напади на активістів Погляд

05:40

Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Відео

04:35

Чому шкідливо їсти деякі горіхи - відповідь дієтолога

04:13

Любовний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: багатий шанувальник або обман другої половинки

Реклама
03:27

Експерт пояснила, чи можна зловживати швидкими перекусами

03:26

Як прибрати неприємний запах з холодильника: побутовий лайфхак, який підірвав мережу

02:49

Вчені назвали дешеві ліки, які знижують ризик COVID-госпіталізації Відео

01:50

Прикмети на 29 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

01:09

Фахівець пояснила, яка їжа заважає спати вночі

00:49

День автомобіліста: душевні привітання і прикольні картинки до свята

00:11

Добрий вечір, я - диспетчер: рецензія на фільм "Французький вісник"

28 жовтня, четвер
23:56

Окупанти Криму заборонили літнім людям виходити на вулицю: в чому причина

23:32

Чим корисна журавлина і скільки її можна їсти - відповідь експерта

23:23

На українцях будуть випробовувати вакцини від коронавірусу: в яких клініках

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти