У "жовтій" зоні залишилися тільки 2 області: які обмеження діють по всій Україні

30 жовтня "почервоніють" ще 7 областей / УНІАН

На тлі спалаху коронавірусу "жовта" зона карантину в Україні скоротилася до двох областей.

Згідно з даними опублікованими Міністерством охорони здоров'я України, в жовтій карантинній зоні залишилися лише Кіровоградська та Закарпатська області.

Це означає, що в цих регіонах:

масові заходи дозволені тільки в залах, де на 4 кв. м припадає більше однієї людини;

кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати, якщо зали заповнені всього на половину;

у кафе і ресторанах має бути не більше чотирьох осіб за одним столом;

спортивні зали та фітнес-центри можуть працювати, але тільки в розрахунку одна людина на 10 кв. м;

у школах і вузах дозволені очні заняття, тільки якщо 80% персоналу вже вакциновані (хоча б однією дозою).

"Помаранчевий" рівень епідбезпеки встановлено в Волинській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій, Полтавській та Вінницькій область.

читайте такожТисячі протоколів і 17-тисячні штрафи: українців масово карають за порушення карантинуУ "червоній" зоні з 30 жовтня опиняться Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів вже знаходяться в "червоній" зоні.

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"Червона" зона карантину Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування. У "червоній" зоні карантину заборонені: робота громадського транспорту;

відвідування освітніх установ;

робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);

робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;

прийом нових змін в дитячих таборах;

не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

Нагадаємо, Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення прийнято в ході позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червона зона передбачає обмеження на роботу закладів громадського харчування, непродовольчих ринків і спортивних залів. Однак заборони не будуть діяти для тих, у кого є covid-сертифікат або негативний тест