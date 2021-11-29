Оформлення та перерахунок пенсій: у додатку "Дія" з'явилися нові послуги

Відсьогодні пенсії та субсидії можна буде оформляти по-новому / УНІАН

На порталі "Дії", де нещодавно стали доступні не тільки сертифікати про вакцинацію або одужання від ковіду, але й негативний ПЛР-тест, з'явилися нові послуги, пов'язані з соціальною сферою.

Йдеться про призначення житлової субсидії та пенсії, перерахунок пенсії, а також можна буде згенерувати довідку про застраховану особу та дохід пенсіонера. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер для оформлення виплат пенсіонерам більше не доведеться ходити в держоргани. Автори нововведення стверджують, що процес максимально автоматизований і що це доступно кожному. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Заява зроблена у формі анкети, де слід відповідати "так" чи "ні".

Крім того, з 1 грудня в Україні почнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія". Записатися можуть майже всі громадяни, окрім жителів деяких міст.

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Як повідомляв Главред, з 1 грудня нинішнього року під перерахунок пенсій підпадуть понад 6 мільйонів пенсіонерів. Як повідомляють чиновники, зростуть мінімальні пенсії, пенсії за віком і надбавки за кожен додатковий рік стажу.

Після підвищення прожиткового мінімуму зросте мінімальна пенсія з 1854 до 1934 гривень. Потім, після збільшення мінімальної зарплати зростуть пенсія за віком для осіб старше 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків). Пенсії за віком підвищаться з нинішніх 2400 гривень до 2600 гривень.

Разом з мінімальною пенсією трохи підвищаться надбавки за наднормативний стаж. Враховуючи, що за додатковий робочий рік доплата становить до 1% мінімальної пенсії, то з 1 грудня щороку понад норму додаватиме до пенсії не 18,54 гривні, а 19,34 гривні.

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