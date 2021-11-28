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Замість 30 днів очікування та папірців: з 1 грудня українці зможуть змінити прописку онлайн

28 листопада 2021, 16:27

Реєстрація на бета-тестування вже розпочата.

Додаток Дія
Мінцифри запускає бета-тест зміни місця проживання в Дії / УНІАН

Через бюрократичні складнощі кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Тому з 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook. За його словами, "одну з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг" можна буде отримати за один день, без черг та відвідувань держустанов.

Всі охочі можуть записатися на бета-тестування функції за посиланням: https://team2.diia.gov.ua/. Як зазначається на сайті, поки послуга не буде доступна для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва, Херсона.

Для участі в тестуванні потрібні:

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
  • КЕП заявника та власників/співвласників житла;
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);
  • заявник має бути старше 14 років.
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Скріншот team2.diia.gov.ua

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада ввела електронну реєстрацію місця проживання. Крім того, були скасовані штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку.

Також послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною для українців, у яких є паспорт у вигляді книжечки

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