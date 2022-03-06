Все усіяно трупами: втрати Росії в Україні перевищили 11 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки

Знищено 269 російських танків / Фото Reuters

Сьогодні, 6 березня 2022 року - одинадцята доба війни. У Міноборони України опублікували свіжі дані про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня.

Як повідомили в оборонному відомстві, російські загарбники втратили:

особового складу - понад 11 тис. осіб;

танків ‒ 285 од;

ББМ ‒ 985 од;

артилерійських систем –109 од;

РСЗВ -50 од;

засоби ППО - 21 од;

літаків – 44 од;

гелікоптерів – 48 од;

автомобільної техніки - 447 од;

легкі швидкісні катери - 2 од;

цистерн з ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали в Міноборони.

У Міноборони додали, що ворог сотнями кидає в бій прихильників "русского міра".

"Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників", - йдеться у повімдомленні.

Реклама

Вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо.

"Через відсутність в лікарні вільних місць, окупантів, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймають до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ, переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса". Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, Міноборони Росії видало наказ вивозити тіла своїх воєнних, загиблих в Україні, в місця постійної дислокації (зокрема, і на території Білорусі) і там закопувати їх в братських могилах. Якщо ж немає можливості їх вивезти - знищувати на місці.

Інші новини: