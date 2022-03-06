Ворог несе великі втрати, збито 88 літаків і гелікоптерів окупантів - Генштаб

Генштаб опублікував оперативну інформацію станом на 6 березня 2022 року щодо російського вторгнення / Фото УНІАН

Сьогодні, 6 березня 2022 року - одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

У Генштабі України повідомили, що Збройними Силами і підрозділами Сил безпеки і оборони України ведуться люті бої з утримання певних рубежів.

"Противник, втрачаючи втрати робить постійні спроби ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Угруповання сил оборони веде оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх у глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їхнього розгрому та відновлення контролю за втраченими територіями. Здійснюється відбиття ударів засобів повітряного нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Угруповання об'єднаних сил проводить оборонну операцію в східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджені на обороні міста Маріуполя і нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанській та східній частині Таврійського напрямку.

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Зокрема, підрозділи ЗСУ зупинили колони противника, які намагалися висунутися в бік Дніпропетровської області з боку Балаклії.

У Сіверській області проводиться операція з оборони Чернігова.

На Волинському напрямку проводяться заходи з підготовки всієї смуги оборони в певній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На Приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі.

"У Миколаївській області було сплановано й реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника. В інших напрямках частини і підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію і виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій і діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника", - повідомили в Генштабі.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля на відбитті ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

"В цілому, станом на даний момент втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ складають 88 літаків і вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувалися і вижили, знайшли українські воїни. Їм надана медична допомога, і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог намагається не втратити наступального потенціалу, але в сформованій обстановці має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу противник деморалізований. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан.

Як повідомляв Главред, в одному з сіл Охтирського району Сумської області російські окупанти створили "живий щит" з місцевих жителів для охорони своєї зенітно-ракетної системи С-300.

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