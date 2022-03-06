У Росії немає ресурсу займати українські міста - глава Миколаївщини

Війна об'єднала українців проти Росії / УНІАН

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що у російських окупантів "немає ресурсу", щоби займати українські міста.

"Судячи з того, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста. Для цього потрібен адміністративний персонал, фіктивний референдум тощо. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів у них немає - будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні - це неможливо", - написав Кім в Telegram.

За словами глави Миколаєва, загроза захоплення міста Миколаїв зменшується.

"Війна об'єднала проти Росії. Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Всі в строю, всі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються (...) З кожним днем боїв наша армія, зокрема, наша Миколаївська обласна армія стає все сильнішою. Дійсно, ми озброюємося за рахунок них, цією ж зброєю ми їх вбиваємо", - зазначив він.

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Як повідомляв Главред, 5 березня російські окупанти вдарили по українських позиціях біля Миколаєва з реактивної системи залпового вогню Смерч. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що всі три удари були повз. Три людини отримали поранення.

ЗСУ у відповідь здійснили один залп. У підсумку - 300 поранених і 70 загиблих російських загарбників.

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