США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів – CNN

Винищувачі МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ, фото ілюстративне/ defence-ua.com

Сполучені Штати Америки обговорюють з Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Країни визначають, які можливості могли б надати США для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки до України. Про це розповів представник Білого дому, пише CNN.

Зазначається, що можливість перекинути літаки обговорюється через заклик президента України Володимира Зеленського до європейських країн надати винищувачі.

При цьому представник Білого дому зазначив, що відправка в Україну винищувачів є "самостійним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна". Також він додав, що потрібно опрацювати багато логістичних питань, зокрема вирішити, як саме літаки перекинуть з Польщі до України.

При цьому з посиланням на слова Зеленського двоє американських законодавців розповіли, що Польща дала сигнал про готовність відправити винищувачі МіГ, але чекає, що на це скаже США.

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Нагадаємо, 28 лютого українські пілоти прибули до Польщі, де мали отримати військові літаки від партнерів з Євросоюзу. Згідно з домовленістю, партнери мали передати уже знайомі для наших пілотів радянські винищувачі, такі як МіГ-29.

В українському парламенті повідомляли, що наша країна має отримати:

28 винищувачів МіГ-29 із Польщі,

12 МіГ-29 зі Словаччини,

16 МіГ-29 із Болгарії,

14 Су-25 із Болгарії.

Проте незабаром ці країни офіційно відмовилися передавати Україні літаки. Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, його країна не надаватиме винищувачі, адже присутність польських літаків у повітряному просторі України "призведе до військового втручання в конфлікт".

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