Російське Міноборони наказало знищувати тіла своїх загиблих в Україні солдатів (документ)

Російське Міноборони наказало знищувати тіла своїх загиблих в Україні солдатів/ Фото Reuters

Міноборони Росії видало наказ вивозити тіла своїх військових, які загинули в Україні, у місця постійної дислокації (зокрема і на території Білорусі) і там закопувати їх у братських могилах. Якщо ж немає можливості їх вивезти – знищувати на місці.

Відповідний наказ з поміткою "для службового використання" підписав заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко. Документ оприлюднило Оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

Як видно з документу, такі заходи спрямовані на те, щоб Україна не дізналася і не поширювала інформацію про справжні втрати російської армії. Зокрема, окупанти бояться, що інформація про їхніх загиблих потрапить до українського Telegram-каналу "Шукай своїх".

З метою приховати інформацію про своїх солдатів від України, Міноборони РФ також наказало з 1 березня вилучити в особового складу, який воює на території України, документи, що посвідчують особу.

В Оперативному командуванні "Північ" ЗСУ звернули увагу і порівняли, як ставиться до своїх загиблих солдатів РФ і як шанують своїх полеглих захисників в Україні.

Реклама

"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять", – прокоментували у командуванні.

Раніше повідомлялося, що в Росії досі відмовляються говорити про тисячі загиблих під час вторгнення в Україну солдатів. При цьому Комітет солдатських матерів просто "завалений" дзвінками і листами матерів російських військових, які втратили зв'язок з дітьми.

Також раніше, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначав, що втрати Росії у війні з Україною уже величезні, і постійно збільшуються. При цьому Москва не розраховувала на такий варіант розвитку подій. Втрати почнуть серйозно впливати на росіян, коли ця кількість перетне психологічну позначку у 10 тисяч осіб, заявив Романенко.

Читайте також: