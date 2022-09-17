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Один російський приїхав здаватися в полон на танку - офіцер ЗСУ

17 вересня 2022, 17:02

Під час допиту російський окупант розповів, що у нього давно були плани здатися в полон. Але тільки успішний контрнаступ допоміг йому їх здійснити.

танк, Російська, полон
Росіянин приїхав здаватися в полон на танку - офіцер ЗСУ / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

У рамках успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській областіі в полон до українських бійців російські окупанти здавалися масово - деякі навіть на танках. Про це в коментарі 24 каналу розповів представник координаційного штабу з військовополонених та представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, нещодавно був випадок, коли російський танкіст прямо за кермом свого танка приїхав до українських позицій заради здачі в полон. Під час допиту він розповів, що у нього давно були плани здатися в полон. Але тільки активний контрнаступ українців дозволив йому їх втілити в життя.

Крім того, як зазначив Юсов, в полон потрапило багато представників ОРДЛО (причому переважна більшість з них – примусово мобілізовані). Адже їх морально-психологічний стан і так, спочатку, був плачевним, а після успіхів ВСУ все тільки багаторазово посилилося.

Також, каже Юсов, тепер у ВСУ вистачає серед нових полонених і кадрових російських військових, і найманців - у тому числі і з ПВК "Вагнера". Серед них є й колишні в'язні, яких окупанти завербували просто у в'язницях.

"Тобто це досить різношерста публіка, яку Україна готова повертати відповідно до норм міжнародного права, Женевської конвенції для того, щоб повернути своїх захисників із полону", - наголосив Юсов.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою - він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть тікати вже з Херсонської області. Він підкреслив, що армія України операцією в Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Інші новини:

військовополонені війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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