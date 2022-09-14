Військовий експерт спрогнозував, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ / фото УНІАН

Українцям потрібно бути готовими до того, що темпи контрнаступи ЗСУ суттєво знизяться. Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у черговому випуску свого блогу.

У якийсь момент, каже фахівець, контрнаступ українців зупиниться.

"Вона неминуча (зупинка – Главред). Неможливо наступати нескінченно. Тому суспільство має бути до цього готове. Сідаючи на шпагат, головне не порвати штани. Ми ж розтягуємо свої тили. Уявляєте логістику - де розташований Куп'янськ, а де була лінія фронту, коли ми починали наступ. Це треба все перевезти туди - в район Куп'янська. Треба організувати там оборону, тому що Росія починає потихеньку відходити від шоку, і зараз ми можемо спостерігати деякі спроби зібрати якесь військо для того, щоб нанести контрудар. вони, чи не зможуть, це вже питання другорядне, але потрібно бути до цього готовим", — зазначив Жданов.

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Фахівець пояснив, що ті частини ЗСУ, які знаходяться в обороні на лінії фронту, залишилися на місці. А в контрнаступ пішли резервні війська. Жданов підкреслив, що той оперативний успіх, якого ЗСУ вже вдалося досягти ‒ просто вражає уяву.

"Він (оперативний успіх - Главред) дуже вражає. Ми відсунули російські війська на державний кордон навпроти міста Харків. По річці Оскол ми Харківську область повністю звільнили. Далі, як буде розвиватися наступ, побачимо", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше радник офісу президента України Олексій Арестович заявив про те, що, доогда Україна отримає від західних союзників ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером "Москва".

"Історія з Москвою може повторитися. Тепер вони будуть змушені триматися ще далі або маневрувати. Спроби взяти Зміїний або кудись постріляти можуть гірко закінчуватися. Це серйозна історія", - зазначив Арестович.

До того керівник Пентагону Ллойд Остін заявляв - західні союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля щодо посилення ЗС України.

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