Байден про контрнаступ ЗСУ: армія України добилася серйозного прогресу, але війна затягнеться

У армії України попереду ще багато роботи - Байден / Колаж УНІАН, Reuters

Збройним силам України в рамках контрнаступу у Харківській області вдалося досягти серйозного прогресу, звільнивши захоплені райони від російських окупантів. Однак у Києва попереду ще довгий шлях на війні з Москвою. Складно сказати, чи стався перелом. Про це заявив президент США Джо Байден.

Як повідомляє Reuters, він сказав про те, що армія України змогла дбитися прогресу під час контрнаступу, але війна ще буде продовжуватися.

"Очевидно, що українці добилися значного прогресу, але я думаю, що чекає ще довгий шлях", - вважає Байден.

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Також американський глава держави не готовий сказати, чи стався на війні перелом.

"На це питання немає відповіді. Важко сказати", - підкреслив Джо Байден.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України проводить контрнаступальну військову операцію для звільнення захоплених районів Харківської області від російської окупації.

Керівник ОВА Олег Синєгубов раніше заявив, що українські бійці на певних ділянках дійшли до кордону з Росією. Окупанти біжать в глибину фронту, або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині проходить краще, ніж очікувалося. Сили оборони України показали здатність бити російські війська. Однак святкувати перемогу зарано, ворог може перейти в контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що армія України на Харківщині вже звільнила понад 300 населених пунктів.

Військова операція триває. ЗСУ працюють над послідовною деокупацією районів регіону.

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