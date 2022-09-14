УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України взяла під вогневий контроль майже всю Херсонщину, контрнаступ йде успішно

14 вересня 2022, 14:13

У військах РФ у Херсонській області панує паніка після успішного просування ЗСУ на Харківщині, зазначила Наталія Гуменюк.

Херсон ЗСУ війська РФ
Окупанти Росії мінують на Херсонщині території, які залишають - ОК Південь / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Збройні сили України захопили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області. Контрнаступ триває. Складнощі, з якими стикаються українські війська, пов'язані зі специфікою рельєфу регіону. У лавах російських окупантів панує паніка. Про це розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що сили оборони України продовжують успішний контрнаступ на південному фронті. Майже вся територія Херсонської області вже під вогневим контролем нашої армії.

Видео дня

За її словами, військові продовжують рухатися вперед. Складнощі виникають через специфіку території. На Херсонщині багато річкових переходів, каналів, а сама місцевість, по суті, є відкритим степом.

"Тому тут немає такої інформаційної відкритості. Адже це дуже небезпечно через участь наших підрозділів, наявність мирного населення, яке може піддаватися обстрілу, які ворог відновлює після звільнення території", - пояснила Гуменюк і додала, що окупанти мінують ділянки, з яких вони пішли.

Також вона уточнила, що ЗСУ не можуть публічно говорити про всі успіхи армії. Контрнаступ триває-українські військові просуваються вперед і відтісняють російських окупантів із зайнятих ними позицій.

Наталія Гуменюк підкреслила, що рух армії України б'є по моральному стану противника. Бойовий дух ворога сильно знизився після успіхів українських захисників у Харківській області, а Херсонщину ЗСУ взяли практично повністю під вогневий контроль.

Ситуація у Херсонській області

Українська армія за минулі 2 тижні контрнаступу на Херсонщині зуміла відвоювати близько 500 квадратних кілометрів території. Сили оборони звільнили 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку. Військова операція триває.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть резерви для нових операцій. Тепер у армії з'явиться можливість завершити свою операцію у Херсонській області.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонська область звільняється повільно через високу щільність російських військ в регіоні.

За його словами, темпи просування українських військ на Правобережжі Херсонщини залежатимуть від швидкості знищення ворожих сил та від обсягів зброї, яку постачає Захід.

Дивіться відео ТСН - карта боїв України з Росією на 14 вересня

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:51

"Починають каральні операції": окупанти повернулись у Кремінну після панічної втечі - Гайдай

14:43

Коли Воздвиження Хреста Господня 2022: традиції і заборони дня, сильна молитва

14:41

Настя Приходько показала звіриний оскал гієни-пропагандистки Симоньян

14:38

Українців не попередили про початок війни з РФ: Данілов назвав причинуВідео

14:13

Армія України взяла під вогневий контроль майже всю Херсонщину, контрнаступ йде успішноВідео

Реклама
14:09

3 речей, які не можна прати у режимі швидкого прання: це може "вбити" їх або машинку

14:06

"Нагадує ситуацію в районі Балаклії": Гіркін назвав наступний напрямок удару ЗСУ

14:05

Нова пошта змінює тарифи: нові ціни на відправлення посилок до ПольщіВідео

13:52

Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ може завдати удару у відповідь - МаломужВідео

13:46

Свята у жовтні 2022: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці – чи буде вихідний

13:40

Зеленський прибув до Ізюма - ЗСУ у звільненому місті підняли прапор УкраїниВідео

13:29

Козак досяг з Києвом мирної угоди з відмовою від НАТО, але Путін вирішив воювати - ReutersВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 вересня 2022: Левам - подарунки долі, Стрільцям - гроші, Рибам - образиВідео

12:59

В РФ колаборантам, які втекли з України, поставили намети без опалення: пізніше відправлять у СибірВідео

12:55

Навіщо класти вологу серветку в пральну машину: секрет, який здивує

12:50

Сплеск і задимлення: у РФ стався напад на кортеж Путіна – ЗМІВідео

12:46

"Калібрів та Іскандерів залишилося мало": генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити ХарківВідео

12:41

Максим Галкін їде на гастролі в Санкт-ПетербургВідео

12:18

Росія скасовує перекидання нових військ в Україну, всі масово відмовляються воювати - ГУРВідео

12:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

Реклама
11:59

Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під ІзюмомВідео

11:48

"Ми повинні запитати людей": у Грузії заговорили про можливість відкриття "другого фронту" проти РФ

11:38

"Це різні всесвіти": Вакарчук зробив гучну заяву про перезапуск Голосу країниВідео

11:18

Паніка в Криму: окупанти відбирають у солдатів смартфони - бояться наведення для "бавовни"Відео

11:17

Виступали в Росії: хто з українських зірок ніколи не поїде на Євробачення

10:58

Після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції -МаломужВідео

10:48

Обіцяв привести магнітик: ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який вихвалявся участю у війніВідео

10:41

Євген Карась. Російський забіг 2022: маршрути, темп, напрямкиВідеоблоги

10:38

Змусять віддати владу: у РФ назвали кандидата на місце ПутінаВідео

10:11

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

10:00

На Донбасі загинула Ольга Сімонова, яка відмовилася від громадянства РФ і захищала Україну

09:57

РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках Миколаєва: є загиблі та пораненіВідео

09:53

Тіла без голови лежали на дорозі: у Богородичному окупанти обезголовили людей та зняли з них взуттяВідео

09:17

На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполку "елітних" військ РФВідео

09:01

Остапчук знову на межі розлучення: пара не живе разом

08:59

Байден про контрнаступ ЗСУ: армія України добилася серйозного прогресу, але війна затягнетьсяВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2022: Ракам - випробування, Скорпіонам - зрада, Козерогам - ворогиВідео

08:48

У Росії вже сьогодні є причини для громадянської війниПогляд

08:47

Київ готував контрнаступ разом з Вашингтоном: у США розкрили деталіВідео

08:08

Війська РФ зібрали ресурси у Донецькій області і намагаються атакувати на трьох ділянках – АрестовичВідео

Реклама
08:02

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

07:59

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:34

Кремль визнав поразку на Харківщині, але намагається "відбілити" Путіна - ISWВідео

07:25

Найбільша драма для ПутінаПогляд

06:50

Росіян здивував контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ПентагонВідео

06:34

Альфа і омега безпеки УкраїниПогляд

06:25

Переправа розбита, міст зруйнований: на півдні ЗСУ знищили сотню окупантів і Мі-8 РФВідео

06:01

Завдяки звільненню Харківщини до кінця осені ЗСУ можуть вийти на позиції 24 лютого – генерал МаломужВідео

05:20

Дуже поживний і найкорисніший сніданок: простий рецепт на кожен деньВідео

04:50

Армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині – ЖдановВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти