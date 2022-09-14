Армія України взяла під вогневий контроль майже всю Херсонщину, контрнаступ йде успішно

Окупанти Росії мінують на Херсонщині території, які залишають - ОК Південь / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Збройні сили України захопили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області. Контрнаступ триває. Складнощі, з якими стикаються українські війська, пов'язані зі специфікою рельєфу регіону. У лавах російських окупантів панує паніка. Про це розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що сили оборони України продовжують успішний контрнаступ на південному фронті. Майже вся територія Херсонської області вже під вогневим контролем нашої армії.

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За її словами, військові продовжують рухатися вперед. Складнощі виникають через специфіку території. На Херсонщині багато річкових переходів, каналів, а сама місцевість, по суті, є відкритим степом.

"Тому тут немає такої інформаційної відкритості. Адже це дуже небезпечно через участь наших підрозділів, наявність мирного населення, яке може піддаватися обстрілу, які ворог відновлює після звільнення території", - пояснила Гуменюк і додала, що окупанти мінують ділянки, з яких вони пішли.

Також вона уточнила, що ЗСУ не можуть публічно говорити про всі успіхи армії. Контрнаступ триває-українські військові просуваються вперед і відтісняють російських окупантів із зайнятих ними позицій.

Наталія Гуменюк підкреслила, що рух армії України б'є по моральному стану противника. Бойовий дух ворога сильно знизився після успіхів українських захисників у Харківській області, а Херсонщину ЗСУ взяли практично повністю під вогневий контроль.

Ситуація у Херсонській області

Українська армія за минулі 2 тижні контрнаступу на Херсонщині зуміла відвоювати близько 500 квадратних кілометрів території. Сили оборони звільнили 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку. Військова операція триває.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу у Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть резерви для нових операцій. Тепер у армії з'явиться можливість завершити свою операцію у Херсонській області.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонська область звільняється повільно через високу щільність російських військ в регіоні.

За його словами, темпи просування українських військ на Правобережжі Херсонщини залежатимуть від швидкості знищення ворожих сил та від обсягів зброї, яку постачає Захід.

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