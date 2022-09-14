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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: Данилов озвучив співвідношення втрат України та окупантів

14 вересня 2022, 22:34

Як каже секретар РНБО Олексій Данилов, в той же час, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів вдев'ятеро-вдесятеро разів більше.

Данилов, ВСУ
Данилов озвучив співвідношення втрат України і окупантів / УНІАН і сайт президента України

Під час контрнаступальної операції ЗСУ на харківському напрямку, незважаючи на її успішність, українське військо зазнало втрат. Про це в ефірі 24 канали розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов.

Але, як каже чиновник, в той же час, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони були в зручній позиції – обороні.

"На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих росіян, що увірвалися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при настанні ви витрачаєте набагато більше, ніж при обороні", – зазначив Данилов.

Видео дня

За словами секретаря РНБО, завдяки ефективному виконанню завдань українськими бійцями у випадку з контрнаступом на Харківщині все вийшло з точністю до навпаки.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Армія України проводить контрнаступну військову операцію для звільнення захоплених районів Харківської області від російської окупації.

Керівник ОВВА Олег Синегубов раніше заявив, що українські бійці на певних ділянках дійшли до кордону з Росією. Окупанти біжать в глибину фронту, або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині проходить краще, ніж очікувалося. Сили оборони України показали здатність бити російські війська. Однак святкувати перемогу рано, ворог може перейти в контратаку.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що армія України на Харківщині вже звільнила понад 300 населених пунктів.

Військова операція триває. ЗСУ працюють над послідовною деокупацією районів регіону.

Інші новини:

РНБО ЗСУ війна Росії та України
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