Черга понад 25 км: росіяни масово тікають з Криму

Новофедорівці / Twitter Кримський міст, скрін

Після вибухів на авіабазі в Новофедорівці минуло кілька днів, а черги з бажаючих покинути український півострів тільки збільшуються.

У мережі публікують відео з величезними чергами російських машин, що стоять на виїзді з Кримського моста. Очевидно, росіяни масово поспішають покинути Крим через страх нових ударів.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, черги з авто складають десятки кілометрів.

Так, пробки з бажаючих бігти в Росію розтягнулася до Горностаївки, яка розташована від Керчі більше 25 км. на відеозаписі, поширеній в телеграмі, видно кілометрові пробки з авто.

Відомо, що ці черги тягнуться з 9 серпня, коли в Криму на одному з аеродором стався "хлопок". Росіяни, які вже звикли жити на українському півострові, неохоче виїжджають з Криму.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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