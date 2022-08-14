Репетиція звільнення Херсона: Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у Криму

Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у Криму/ Twitter Завитневич, Reuters

Після потужних вибухів на авіабазі "Саки" в Криму російська пропаганда зробила усе, щоб спростувати версію про причетність до них українських військових.

Це було зроблено для того, щоб не підривати і без того уже розтоптаний авторитет російської армії як "другої армії світу", і щоб росіяни не запідозрили, що так звана "спецоперація" іде не за планом. Про це сказав російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

Він розповів, що Путін боїться втратити владу. У Кремлі бачать, що Україна має перспективу перемогти у війні, а це несумісно з путінською владою.

"Історія Росії показує, що авторитарний правитель, який зазнає військової поразки, втрачає і владу", – каже Піонтковський.

Те, як у Кремлі відреагували на вибухи у Криму, можна вважати репетицією на майбутнє звільнення Херсона українською армією, каже публіцист.

"Якщо таку паніку, шок, беззахисність викликала одна атака на аеродром, то який шок як російського суспільства, так і у самому "бункері" викличе звільнення Херсона чи Мелітополя. Я думаю, невипадкова заява українського військово-політичного керівництва про те, що гаряча фаза війни закінчиться до зими. Я теж так думаю", – зазначив Піонтковський.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ одразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула лише одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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