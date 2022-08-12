"Вдарили ракетами": опубліковано перехоплення окупантів про вибухи в Криму

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

Окупанти вважають, що вибухи на аеродромі в Новофедорівці в Криму стали результатом ракетної атаки ЗСУ.

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів з Донецької області, які говорили про вибухи на аеродромі в Криму.

Зазначимо, що окупанти не вірять у версію Міноборони Росії про детонацію боєприпасів на аеродромі в Новофедорівці.

"У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін в Криму!",- каже окупант.

"Які заправки? Вдарили (нецензурно, - ред.) укропи ракетами", - відповідає співрозмовник.

"Хохли кажуть, так, підірвали ракетами. А росіяни по телевізору: заперечують (нецензурно, - ред.), це була недбалість. Не зізнаються", - кажуть окупанти.

"А може ще по мосту вдарять (нецензурно, - ред.)...", - додали вони.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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