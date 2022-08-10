Вибухи у Криму: аеродром вийшов з ладу, знищені 9 літаків, які били ракетами по Україні

Взрывы в Новофедоровке в Криму / Facebook Завитневич

Внаслідок потужних вибухів, які сталися на авіабазі "Саки" в Криму 9 серпня, були знищені 9 російських повітряних суден. Аеродром був виведений з ладу.

Вибухи зачепили також склад з авіаційним озброєнням російських загарбників. Про наслідки "бавовни" на півострові розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Facebook.

"Мінус 9 літаків окупантів, виведений з ладу аеродром! Судячи з вибухів, на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму був також й уражений склад авіаційного озброєння. На цій базі росіяни в основному розміщували багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку", – зазначає Завітневич.

Він розповів, що саме з Новофедорівки, де розташована ця авіабаза, вилітали літаки російських загарбників, які били по Україні. Ці російські літаки, зокрема, завдавали ударів протирадіолокаційними ракетами з метою придушити українську протиповітряну оборону.

"Цей аеродром є одним із ключових аеродромів Кримського півострова для російської авіації. До 2014 року це була база Збройних сил України, яку ми обов’язково повернемо", – запевнив нардеп.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

Як зазначив колишній посол США в Україні, а нині голова Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст, після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці на території окупованого Криму Росія, швидше за все, стане більш обережною і менше використовуватиме півострів для нанесення ударів по підконтрольних Україні територіях.

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