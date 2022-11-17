"Дуже важка мішень для ППО": Коваленко розповів про нову ракетну загрозу з боку РФ

Найближчим часом Росія може отримати іранські балістичні ракети / Національна поліція України, УНІАН

Російські окупаційні війська поки не можуть здійснювати масовані атаки іранськими дронами-камікадзе по інфраструктурі України. Водночас загарбники чекають можливості вдарити по українських містах балістичними ракетами з потужною бойовою частиною.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua.

"Зараз між масованими обстрілами в середньому є інтервал в два-три тижні. Це саме той час, який потрібен для накопичення боєкомплекту, для того, щоб привезти його зі складів, центрів зберігання, які розміщені по всій Росії, а потім сконцентрувати на аеродромах або в портах", - розповів Коваленко.

Як зазначив експерт, росіяни зараз набагато рідше використовують ракети "Калібр". Водночас загарбники частіше б'ють по Україні ракетами авіаційного базування – це Х-101, Х-555.

"Ці ракети вони можуть виробляти, в них є виробництво, але воно дуже повільне. Воно залежить від контрабанди іноземних запчастин. Коли, навіть, є все обладнання, мікросхеми, виробництво все одно не масштабне – 2-3 ракети на тиждень", - зазначив він.

За його словами, інтервали між ворожими обстрілами пояснюються тим, що далі йде дорозвідування. Так, загарбники завдали масований удар 10 жовтня, а 11 та 12 були значно менші удари.

"Тобто було дорозвідування. Вони з’ясовували, що було уражено, що – ні. А між масованими ударами середній інтервал 2-3 тижні. Після ударів вони збирають інформацію, в тому числі – від інформаторів з території України про те, що та де зруйновано. Так вони продовжують, поки в них є боєкомплект. Але боєкомплекту на наступні дні значно менше, ніж в день масованого обстрілу", - пояснив експерт.

На думку Коваленка, найбільша небезпека найближчого часу в тому, що Росія може отримати іранські балістичні ракети і використати їх масовано по території України. "Їх не буде дуже багато, не тисячі, але в них досить потужні бойові частини. Для будь-якого ППО балістична ракета – це дуже важка мішень. Своїх ракет в Росії вже набагато менше, ніж на початку війни. Але вони в них є і вони можуть їх виробляти в невеликій кількості", - розповів він.

Ракетна атака на Україну

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, запустивши багато ракет. У Києві влучили у три житлові будинки.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що результатів від них "не так багато". Гнат переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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