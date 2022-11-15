Піднімається стовп чорного диму: Росія запустила по Києву ракети, звучать вибухи

Вибух / Фото Telegram

Вдень, 15 листопада, в Києві в декількох районах Києва пролунали вибухи.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу системи ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів.

За деякими даними, уламки ракети впали в районі одного з житлових комплексів.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба просить жителів Київської області залишатися в безпечних місцях.

Є загроза ракетних обстрілів області.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Реакція Кличка

"Атака на столицю. У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики та рятувальники на місці влучень. Більш детальна інформація згодом", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше Віталій Кличко повідомив про ще один "приліт" по житловому будинку у Києві.

Масштабна тривога в Україні

В Україні станом на 14:20 15 листопада оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області, крім окупованого Криму.

Вибухи в Сумах

Крім того, в Сумах 15 листопада пролунали вибухи після оголошення масштабної повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, в регіоні працює протиповітряна оборона (ППО).

Небезпека нового масованого ракетного удару по Україні

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Гнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, 11 листопада повідомляв, що Путін планує завдати масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Кілька людей з наближених президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

Пізніше Гнат зазначав, що Росія не відмовиться від своїх намірів завдати ракетного удару. Російські окупанти тероризуватимуть український народ і намагатимуться знищити об'єкти критичної інфраструктури. Однак точну дату таких ракетних ударів неможливо назвати, є різні прогнози від різних аналітиків.

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