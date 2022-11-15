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Росія атакувала ракетами всю Україну: все, що відомо про масований обстріл

15 листопада 2022, 16:47

У багатьох містах України після "прильотів" зникла електроенергія.

взрыв, обстрел Украины
Росія обстріляла Україну ракетами / соцмережі

Російські окупанти атакували ракетами велику кількість українських регіонів. У багатьох областях пролунали вибухи. В деяких містах після "прильотів" зникло світло.

Російські ракети вдарили по Харківщині. Це підтвердив голова Харківської ОВА Сергій Синєгубов. Також повідомляється про те, що окупанти обстрілюють Харків з ЗРК С-300. В місті зупинилось метро. Через влучання зникло світло. Інформації про постраждалих поки немає.

"Прильоти" підтвердив і мер Львова Андрій Садовий. Поки невідомо, скільки російських ракет влучили по місту. Однак після вибухів в обласному центрі зникло світло. У місті після "прильотів" піднявся стовп диму.

Мер Житомира розповів про попадання двох ракет по енергетичній інфраструктурі. Місто повністю залишається без світла, але енергетики вже працюють над її відновленням.

удар по Житомиру
Росія вдарила ракетами по Житомиру / скріншот

Російські ракети також влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Рівному. У деяких районах зникло світло. Це підтвердив мер міста Олександр Третяк. Начальник обласної ОВА Віталій Коваль зазначив, що жертв немає.

Окупанти обстріляли Хмельницьку територіальну громаду. Внаслідок двох "прильотів" частина обласного центру залишилась без світла. Це підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Попадання в об'єкт інфраструктури також зафіксували у Кременчуці на Полтавщині.

Ракетний удар по Києву

Росія 15 листопада атакувала ракетами Київ. Вибухи пролунали у декількох районах столиці. Уламки однієї ракети впали в районі одного з житлових комплексів.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив інформацію про "прильоти". Влучання зафіксували у Печерському районі Києва. Там ракети вдарили по двох житлових будинках. Кілька ракет збили ППО. На місці влучання спалахнула пожежа. Поки немає інформації про жертв та постраждалих.

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