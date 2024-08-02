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Дуже чутлива тема: Гнатов розповів про можливість ротації на передовій

Марія Николишин
2 серпня 2024, 15:05
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Підрозділи українських військ постійно замінюються на позиціях, змінюються зони та напрямки, де вони виконують завдання, каже Гнатов.
Дуже чутлива тема: Гнатов розповів про можливість ротації на передовій
Гнатов розповів про можливість ротації на передовій / колаж: Главред, фото: armyinform, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Країна-агресорка Росія продовжує тримати наступальну ініціативу на фронті. За таких умов говорити про ротації на передовій поки що передчасно. Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому".

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно", - наголосив генерал.

За його словами, щойно з’являється можливість для ротацій, "ми намагаємось це робити".

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Він також пояснив, що підрозділи українських військ постійно замінюються на позиціях, змінюються зони та напрямки, де вони виконують завдання.

"Це дуже складна система взаємодії, і простої відповіді на ваше питання не буде", - підкреслив Гнатов.

Що відомо про Андрія Гнатова?

Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в районі селища Нью-Йорк у Донецькій області зараз складна, угрупованню української армії загрожує оперативне оточення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські окупанти продовжуються зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку на Донеччині. Там загарбники кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати оборону українських військових на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ.

Варто зауважити, що втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

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