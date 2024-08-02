Окупанти готують котел на Донеччині, у ЗСУ є ризик втратити людей – ізраїльський експерт

Генштабу ЗСУ доведеться швидко приймати рішення, якщо перспективи будуть несприятливими, адже в такому разі буде ризик втратити і території, і людей.

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Окупанти готують котел на Донеччині, у ЗСУ є ризик втратити людей/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Ситуація в районі селища Нью-Йорк у Донецькій області зараз складна, угрупованню української армії загрожує оперативне оточення.

Якщо перспективи будуть несприятливими, то Генштабу Збройних сил України доведеться дуже швидко ухвалювати рішення про виведення українських сил. Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту важка і загрозлива, а "мапа та повідомлення з місць говорять самі за себе".

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За його словами, події можуть розвиватися за одним із кількох сценаріїв. Перший варіант – якщо сили російських окупантів у певний момент вичерпаються, і загарбники припинять стискати кільце. У такому разі проблема зникне сама собою. Другий варіант – якщо захисники України задіють на цій ділянці додаткові резерви – у такому разі можна буде "заморозити ситуацію чи змінити її на краще".

Але, за словами експерта, станом на сьогодні не спостерігається ні першого, ні другого. Він наголосив, що якщо така тенденція продовжиться, то перспективи несприятливі.

"У разі, якщо буде реальна загроза оперативного оточення, українському командуванню бажано встигнути вчасно ухвалити рішення та відвести сили. Тому що виграти зайвих пару днів, якийсь короткий час, але в результаті втратити і територію, і людей буде найгіршим рішенням", – наголосив Давид Шарп.

Хто такий Давид Шарп? Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач та експерт. 1991 року, коли Україна стала незалежною, репатріювався з України до Ізраїлю, проходив службу в армії оборони Ізраїлю з 1993 по 1997 роки.

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