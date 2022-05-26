Про контрнаступ говорити ще рано: Жданов назвав варіанти звільнення України від окупантів

Жданов назвав варіанти звільнення України від окупантів / УНІАН

Про контрнаступ ЗСУ найближчим часом говорити поки рано. Початок звільнення України від російських окупантів залежатиме від кількох факторів.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "ТСН" зазначив, що перш за все необхідно буде проаналізувати обстановку на фронті і співвідношення сил.

"По-перше, наступальні дії набагато важче проводити. І втрати більші, ніж при обороні. Характер наступу залежатиме від того, що ми матимемо у складі угруповання російських військ на території України. Тоді Генеральний штаб оцінюватиме порядок ведення наступу. Лавиноподібно, може по декількох напрямках, може розсіченням російського угруповання на кілька частин", - пояснив Жданов.

Також експерт зазначив, масований наступ ЗСУ по всіх фронтах він поставив би на останнє місце в плані командування.

Коли чекати контрнаступ ЗСУ

Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко озвучив думку, що Збройні Сили України можуть перейти в контрнаступ на захоплені військами РФ позиції орієнтовно до липня.

Терміни залежать від того, чи з'являться на той час достатні обсяги зброї для проведення відповідного наступу. ЗСУ вже успішно працюють над тим, щоб пригальмувати або унеможливити просування російських військових підрозділів на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть піти в контрнаступ орієнтовно в середині літа, коли важка зброя від Заходу приїде в Україну в достатніх обсягах. Такі поставки очікуються не раніше липня.

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