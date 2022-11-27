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"Потрібно готувати населення": експерт пояснив наслідки блекауту

27 листопада 2022, 01:35

Українці були не готові до того, що світло і вода можуть зникнути на кілька днів підряд.

Свет, отключения света, Алексей Кучеренко
Олексій Кучеренко пояснив наслідки блекауту, який пережила Україна/ УНІАН

Відключення світла по всій Україні, які сталися після російського ракетного обстрілу 23 листопада, справді були блекаутом. Але завдані пошкодження внаслідок атаки не могли б спричинити таких наслідків, тому зараз спеціалісти розбираються, чому система відреагувала саме таким чином і в українців зникло світло.

Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити нормальне електропостачання споживачам. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нинішній перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua.

"Ця ситуація, яка відбулась – це дійсно блекаут. Зараз навіть фахівці не до кінця розуміють, що відбулось з системою. Є різні версії. Наскільки мені відомо, мають попрацювати науковці та професійні енергетики, щоб зрозуміти. На мій погляд, самі пошкодження – вони не мали б спричинити таких наслідків, які відбулись. Відбулись певні процеси", – зазначає Кучеренко.

Хто такий Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Він переконаний, що російські загарбники не зможуть повністю зруйнувати енергетичну систему України. Проте кожна атака з боку окупантів робить цю систему слабкішою.

Кучеренко зазначив, що зараз одним із основних завдань є недопущення роздратування серед населення. Адже люди були не готові до того, що робити у ситуації, коли світла і води немає кілька днів підряд.

"Населення потрібно готувати до різних побутових сценаріїв. Людям потрібно пояснити, що конкретно треба робити, коли два дні немає світла та води. Ніхто до цього не готувався. Головна небезпека – це роздратування", – наголошує парламентар.

Також він додав, що генератори можуть лише частково покрити потреби населення в електроенергії. Але вони не замінять єдину енергосистему. Наприклад, системи водопостачання і теплопостачання не зможуть працювати на генераторах.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Станом на 25 листопада загалом по Україні електроенергією було вже забезпечено понад 70% потреб споживання. В "Укренерго" повідомили, що роботи для відновлення живлення продовжуються, але ремонтним бригадам ускладнюють завдання погодні умови – сильний вітер і мороз, який здебільшого "приходить" вночі.

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