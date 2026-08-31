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Зеленський змінив тимчасового очільника ДПСУ: що відомо про Вадима Ченчика

Руслана Заклінська
31 серпня 2026, 13:45
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Президент призначив нового в.о. голови Держприкордонслужби.
Зеленський змінив тимчасового очільника ДПСУ: що відомо про Вадима Ченчика
Вадим Ченчик, українські прикордонники / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Зеленський звільнив Валерія Вавринюка від обов’язків голови ДПСУ
  • Новим в.о. очільника прикордонної служби призначено Вадима Ченчика
  • Ченчик служить у ДПСУ з 1994 року та має досвід керівної роботи

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Вавринюка з посади тимчасового виконувача обов’язків голови ДПСУ. Новим виконувачем обов’язків очільника служби став Вадим Ченчик. Відповідні рішення закріплені указами президента №836/2026 та №837/2026, оприлюдненими 31 серпня.

Згідно з першим документом, Вавринюка звільнено від тимчасового виконання обов’язків очільника Держприкордонслужби. Другим указом Зеленський доручив Ченчику тимчасово виконувати обов’язки голови ДПСУ.

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Хто такий Вадим Ченчик

Вадим Ченчик народився 15 листопада 1972 року в Катеринополі Черкаської області. Він має тривалий досвід служби у прикордонному відомстві та працював як на оперативних, так і на керівних посадах.

У 1994 році Ченчик закінчив Державний університет "Львівська політехніка", у 1998 році - Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, а у 2006 році - Харківський національний педагогічний університет.

Після початку служби у 1994 році він працював в оперативно-розшукових підрозділах Харківського прикордонного загону. Згодом обіймав керівні посади у Східному регіональному управлінні ДПСУ, а у 2014-2015 роках очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони.

У 2019 році Ченчик тимчасово виконував обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ. 9 вересня того ж року його призначили заступником голови Державної прикордонної служби України.

Ченчик нагороджений медаллю "За військову службу Україні".

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Як раніше повідомляв Главред, Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо двох ключових міністерств. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зауважив, що тимчасових очільників Міноборони та МЗС призначено для збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ. Указ №622/2026 було опубліковано на сайті Офісу президента.

Також Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Ольга Стефанішина заявила, що це було її рішенням у зв'язку з особистими обставинами.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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