Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

4 вересня краще не вступати у суперечки з сусідами - це може спричинити проблеми в родині.

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Яке церковне свято 4 вересня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Яке церковне свято 4 вересня

Від чого захищає "Неопалима Купина"

Чого не можна робити 4 вересня

У п’ятницю, 4 вересня, за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують ікону Божої Матері "Неопалима Купина". Цей образ вважається одним із найвідоміших символів захисту від вогню, блискавок та інших стихійних лих. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено та категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 4 вересня

Назва ікони пов’язана з біблійною подією, описаною в Старому Завіті. Образ "Неопалима Купина", що перекладається як "незгораючий кущ", сягає корінням ранньохристиянської традиції та нагадує про явлення Бога пророку Мойсею.

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Згідно з переказами, Мойсей одного разу побачив кущ, охоплений полум’ям, який при цьому не згорав. Підійшовши ближче, він став свідком божественного одкровення. Саме тоді Бог доручив йому вивести з Єгипту ізраїльський народ і привести його до Землі обітованої.

Місце, пов’язане з цією подією, розташоване на Синайському півострові. За переказами, там зберігся камінь, який пов’язують із давніми подіями. Щороку це місце відвідують паломники. Поруч розташований православний монастир із каплицею, зведеною безпосередньо над корінням шанованого куща. Рослину, що росте біля неї, віруючі вважають продовженням тієї самої біблійної купини.

Від чого захищає "Неопалима Купина"

У народній православній традиції цю ікону вважають особливою захисницею оселі. Перед образом моляться про те, щоб уберегти дім від пожежі, удару блискавки та інших лих.

Також віруючі звертаються до Божої Матері з молитвами про здоров’я домашніх тварин, сімейне благополуччя та збереження майна.

Особливу шану "Неопалима Купина" здобула серед людей, чия діяльність пов’язана із захистом та порятунком інших. Її вважають покровителькою пожежників та рятувальників.

Саме тому образ нерідко розміщують у домі як символ захисту і звертаються до нього з молитвою в надії на безпеку сім’ї та оселі.

Чого не можна робити 4 вересня

не можна давати й брати в борг - як гроші, так і продукти, - вважається, що це обіцяє злидні та хвороби;

не варто хвалитися матеріальним добробутом - це призведе до бідності;

заборонено розпалювати багаття заради забави та взагалі необережно поводитися з вогнем - є ризик спричинити пожежу;

краще не вступати в суперечки з сусідами - це загрожує проблемами в родині.

Також не радять відкладати справи на потім і лінуватися.

Прикмети 4 вересня

За прикметами цього дня наші предки судили про погоду, осінь і майбутню зиму:

на цибулі багато лушпиння - до холодної зими;

горобина вся усипана ягодами - зима очікується морозною;

натрапив на шляху на великий мурашник - теж до холодної зими;

земля після дощу швидко підсохла - ось-ось почнеться тривала негода.

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