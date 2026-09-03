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Чому 4 вересня не варто вступати в суперечки з сусідами: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
3 вересня 2026, 19:12
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4 вересня краще не вступати у суперечки з сусідами - це може спричинити проблеми в родині.
Яке церковне свято 4 вересня
Яке церковне свято 4 вересня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 4 вересня
  • Від чого захищає "Неопалима Купина"
  • Чого не можна робити 4 вересня

У п’ятницю, 4 вересня, за новим церковним календарем православні християни в Україні вшановують ікону Божої Матері "Неопалима Купина". Цей образ вважається одним із найвідоміших символів захисту від вогню, блискавок та інших стихійних лих. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено та категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 4 вересня

Назва ікони пов’язана з біблійною подією, описаною в Старому Завіті. Образ "Неопалима Купина", що перекладається як "незгораючий кущ", сягає корінням ранньохристиянської традиції та нагадує про явлення Бога пророку Мойсею.

відео дня

Згідно з переказами, Мойсей одного разу побачив кущ, охоплений полум’ям, який при цьому не згорав. Підійшовши ближче, він став свідком божественного одкровення. Саме тоді Бог доручив йому вивести з Єгипту ізраїльський народ і привести його до Землі обітованої.

Місце, пов’язане з цією подією, розташоване на Синайському півострові. За переказами, там зберігся камінь, який пов’язують із давніми подіями. Щороку це місце відвідують паломники. Поруч розташований православний монастир із каплицею, зведеною безпосередньо над корінням шанованого куща. Рослину, що росте біля неї, віруючі вважають продовженням тієї самої біблійної купини.

Від чого захищає "Неопалима Купина"

У народній православній традиції цю ікону вважають особливою захисницею оселі. Перед образом моляться про те, щоб уберегти дім від пожежі, удару блискавки та інших лих.

Також віруючі звертаються до Божої Матері з молитвами про здоров’я домашніх тварин, сімейне благополуччя та збереження майна.

Особливу шану "Неопалима Купина" здобула серед людей, чия діяльність пов’язана із захистом та порятунком інших. Її вважають покровителькою пожежників та рятувальників.

Саме тому образ нерідко розміщують у домі як символ захисту і звертаються до нього з молитвою в надії на безпеку сім’ї та оселі.

Чого не можна робити 4 вересня

  • не можна давати й брати в борг - як гроші, так і продукти, - вважається, що це обіцяє злидні та хвороби;
  • не варто хвалитися матеріальним добробутом - це призведе до бідності;
  • заборонено розпалювати багаття заради забави та взагалі необережно поводитися з вогнем - є ризик спричинити пожежу;
  • краще не вступати в суперечки з сусідами - це загрожує проблемами в родині.

Також не радять відкладати справи на потім і лінуватися.

Прикмети 4 вересня

За прикметами цього дня наші предки судили про погоду, осінь і майбутню зиму:

  • на цибулі багато лушпиння - до холодної зими;
  • горобина вся усипана ягодами - зима очікується морозною;
  • натрапив на шляху на великий мурашник - теж до холодної зими;
  • земля після дощу швидко підсохла - ось-ось почнеться тривала негода.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новиюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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