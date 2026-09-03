В Києві різко підняли тарифи на воду - скільки доведеться платити і коли

Тарифи на воду в Києві зростуть до 63,79 грн за кубометр.

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Тарифи на воду в Києві - платіжки зростуть більш ніж удвічі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Київрада підтримала новий тариф на воду

Зростання пояснюють витратами водоканалу

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення підтримали 74 депутати. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на рішення Київради.

Підвищення у Києві пояснюють подорожчанням ресурсів, необхідних для роботи водоканалу. Віталій Кличко наголосив, що НКРЕКП рекомендувала переглянути тариф ще у 2024 році, однак тоді цього не зробили.

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"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте, це не було реалізовано. Тому галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", - зазначив мер Віталій Кличко.

Для споживачів це означає більш ніж дворазове збільшення порівняно з чинною сумою. Зараз водопостачання коштує 16,16 гривні за кубометр, а водовідведення - 14,22 гривні, обидві суми вже включають ПДВ.

Водночас у міській владі вважають, що затверджений показник може стримати ще більше подорожчання. Заступник міського голови Петро Пантелеєв зазначив, що востаннє НКРЕКП рекомендувала орієнтир близько 90 гривень за кубометр.

"Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня - близько 90 гривень за кубометр", - говорить Пантелеєв.

Окремим питанням залишається фінансовий стан підприємства напередодні опалювального сезону. За словами Пантелеєва, без додаткового фінансування водоканалу буде складно забезпечити його роботу взимку.

Вобдночас у міській владі не уточнити відколи тариф 63,79 гривні за кубометр почне діяти.

Тарифи на комуналку можуть переглянути - експерт

Після завершення воєнного стану в Україні можуть переглянути тарифи на комунальні послуги, однак різкого подорожчання чекати зарано. Основним питанням стане те, як компенсувати накопичені фінансові втрати підприємств галузі. Про це повідомив енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Нині для населення діють законодавчі обмеження на підвищення вартості окремих послуг. Вони стосуються розподілу газу, теплової енергії та гарячої води й діятимуть під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Водночас комунальна та енергетична інфраструктура продовжує працювати зі значним фінансовим навантаженням. Підприємствам необхідно відновлювати мережі, формувати резерви, купувати обладнання та покривати дорожчі операційні витрати.

Саме накопичений розрив між доходами та витратами може стати одним із ключових факторів майбутніх рішень щодо цін. За словами Рябцева, після війни держава матиме кілька можливих способів його закрити.

"Я очікую не стільки тарифного вибуху, скільки перегляду всієї моделі фінансування комунальної та енергетичної інфраструктури", - зазначив експерт.

Серед можливих механізмів він назвав поетапну зміну тарифів, фінансування з держбюджету, реструктуризацію накопичених боргів та адресну допомогу споживачам. Також можливе одночасне застосування кількох таких інструментів.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у липні 2026 року Київводоканал попередив про намір переглянути вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Київводоканал підкреснив, що нові розрахунки передбачають підвищення тарифів до 88,90 грн за кубометр при реалізації пропозицій. Згідно з наданими розрахунками, водопостачання пропонувалося по 50,69 гривні за кубометр, водовідведення по 38,21 гривні за кубометр, замість чинних 16,16 і 14,22 гривні відповідно за кубометр.

Київська міська державна адміністрація у відповідь на це повідомляла, що місто не погодило тариф у близько 90 гривень за кубометр. У повідомленні КМДА вказано, що для киян діятиме ставка 63,79 гривні за кубометр замість розрахункового економічно обґрунтованого рівня.

Міжнародний валютний фонд у оновленому меморандумі наголосив на ризиках, пов’язаних із заниженими тарифами на енергоносії. Документі МВФ передбачає можливе підвищення тарифів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту. У меморандумі оцінено, що мораторій на підвищення тарифів щороку коштує Україні близько 2,2% ВВП, а борг НАК "Нафтогаз України" у 2025 році зріс на 63% порівняно з попереднім роком.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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